Situación de Ipross, informe de Vocales Sindicales

"Desde el informe y como planteo de los representantes gremiales participantes surgieron como temáticas a debatir los siguientes temas:

Cobro de plus de algunos prestadores médicos, situación de control y denuncia.Prestaciones, falta de participación de los representantes gremiales en las discusiones de las políticas prestacionales.Ley 5059, inconvenientes en la implementación del programa.Banco de prótesis.Prestaciones farmacéuticas.Proyecto de ley de adhesión de la provincia a programas de asistencia a afiliados/as. Obesidad mórbida, fertilidad asistida, violencia de género, de identidad.Actualización de prestaciones, por ejemplo prótesis odontológicas.Situación económica y financiera de la Obra Social.Situación de los planes de prevención.Estado actual del proceso de informatización de la Obra Social.Luego de un largo debate y análisis de las problemáticas planteadas se arriba al siguiente acuerdo de trabajo político intersindical:

Con respecto al tema del plus se reitera nuevamente el rechazo a cualquier tipo de cobro de plus u otro concepto ante el requerimiento de la prestación por parte de cualquier afiliado/a de la provincia, en convenios firmados por la Obra Social.

De la misma, manera se retoma el compromiso de difundir en cada lugar de prestación los afiches de “NO AL PLUS”, acuerdo arribado por los propios prestadores. Se ACUERDA la participación en la Sesión Legislativa en donde se debata el proyecto de Ley sobre cobro de plus.

De manera unánime este consejo exige la participación plena en todos los ámbitos de los vocales gremiales, denunciando la falta de convocatoria formal de la Junta de Administración para definir las políticas prestacionales en todas las reuniones en donde se discutan actualización y/o nuevas prestaciones. Paralelamente define comenzar con una serie de reuniones para poder generar políticas de salud programadas y definidas por los y las trabajadores/as.

Con respecto a la Ley 5059, se define continuar exigiendo la normalización de la implementación del Programa de asistencia integral a afiliados/as con enfermedades neoproliferativas, después de crear el espacio es necesario de manera urgente la conformación del equipo interdisciplinar establecido en la Ley 5059. Por otro lado se define llevar adelante un proceso de información mediático de los beneficios de la Ley.

Con respecto al Banco de prótesis se reiteró la necesidad de trabajar sobre el proyecto ya presentado hace años en la compra anticipada de prótesis que son de uso cotidiano que permitan agilizar, acelerar y abaratar el funcionamiento.

En cuanto a la problemática de farmacia se decide trabajar en la continuidad de proceso de informatización para generar mayor control en los costos y administración de los distintos programas.

En cuanto a la adhesión a programas a afiliados/as se decide retomar el planteo de creación de una Ley que acompañe el financiamiento desde la sanción de Leyes de la Provincia. En este sentido se plantea la necesidad de reivindicar el espacio de la Legislatura para debatir los temas de políticas de salud.

Como cierre de la reunión se reivindica el ámbito de participación de la totalidad de los sindicatos en el consejo asesor, ratificando la pertenencia de los trabajadores como verdaderos dueños de la Obra Social. Se establece un encuentro mensual del concejo asesor para considerar todos los temas planteados.

Finalizando, en relación al cese de prestaciones de neto corte extorsivo por parte FECLIR, éste Consejo repudia enérgicamente la actitud asumida por parte de los prestadores exigiendo la inmediata restitución de la atención a los trabajadores afiliados al I.Pro.S.S.

Firman: UPCN - Unter – ATE – Soyem – VIALES – Si.Tra.JuR.

