Odarda recibió respuesta de nación por la central nuclear. Se instalaría en un área natural protegida

Entre otros puntos, Julian Gadano informó que "todavía no se ha definido el sitio, pero será en el Golfo San Matías y antes de julio se determinara sitio definitivo." Y además afirmó que se estarían realizando estudios en diferentes sitios en la zona costera en el golfo.

Agrega en la respuesta, que la construcción no solo estará determinada por la aceptación de los estudios de informe de impacto ambiental. El proceso de selección del emplazamiento se compone de las siguientes etapas: 1. identificación de regiones potenciales, sitos potenciales y sitios candidatos. 2. Evaluación y selección final del sitio a través de una clasificación y ponderación de los sitios o candidatos. Los estudios en las etapas 1,2 y 3 incluyen aspectos tales como, características geológicas y sísmicas, vulnerabilidad de la costa, uso de aguas superficiales y subterráneas y presencia de reglamentaciones aplicables, etc.

La Senadora Odarda destacó que a lo largo de la costa rionegrina, en el Golfo de San Matías, se encuentran las principales playas y Áreas naturales Protegidas constituidas por leyes provinciales. En dicha región están las playas de San Antonio Este, Playas Doradas, El Cóndor, El Espigón, Bahía Rosas, la Ensenada, Bahía Creek, Pozo Salado, San Antonio Este, además de las Áreas Naturales Protegidas: "Punta Bermeja, "La Lobería", Área Natural Protegida "Caleta de Los Loros", Área Natural Protegida "Bahía de San Antonio", Área Natural Protegida "Complejo Islote Lobos" y Área Natural Protegida "Puerto Lobos".



Estas áreas, creadas en el marco de la ley 2669 del sistema provincial de ANPs, tienen como fin preservar el medio ambiente, los elementos naturales, hábitat, especies acuáticas y terrestres, sitios naturales escénicos, y en algunos casos yacimientos arqueológicos, paleontológicos y formaciones geológicas existentes. Por ello, instalar una central nuclear en esta región seria una violación flagrante al espíritu que motivó la creación de cada una de estas áreas.

Además, existen ordenanzas en ciudades de la costa, por ejemplo, en Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande donde se declara que la región es zona no nuclear.

Odarda recordó, además, el paquete de propuestas para proteger la fauna marina que presentó en el Senado de la nación, habida cuenta de la preocupación por las actividades industriales que afectan el patrimonio biológico y las actividades económicas como el turismo, en constante crecimiento.