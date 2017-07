No se pueden suspender licencias gremiales

Aguiar por otra parte condenó esta actitud y reiteró que no se pueden cercenar derechos de los trabajadores y reiteró que se requiere de manera urgente reglamentar la ley 3487, donde el artículo 52 aborda el tema de la franquicia gremial de los delegados. En la misma ley los artículos 50 y 51 se refieren a las licencias de los dirigentes sindicales.



Las negociaciones están orientadas ahora en el ámbito de la secretaría de Trabajo y no se descarta algún encuentro entre Lucas Pica, titular del área y el secretario general de ATE.



Por otra parte, según pudo conocer esta agencia, no se registraron otros hechos similares de suspensión de las franquicias gremiales en otros ministerios del Ejecutivo.



Se destacó que si bien falta esta reglamentación de la ley 3487, hay fallos de las cámaras laborales de General Roca, que reconocen el derecho sindical.



El tema en cuestión está en la interpretación de reconocer si asiste el derecho de la franquicia gremial a los delegados que ATE tiene en cada organismo, que no sólo están reconocidos sino que además son elegidos por el voto directo de los afiliados.