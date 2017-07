"Ciencia y Tecnología" y "Presupuesto"

"Lamentamos que este sector haya sufrido un recorte presupuestario que, por ejemplo, impidió el ingreso a la carrera de investigador del CONICET a 500 postulantes ya seleccionados y evaluados. Todavía ese conflicto no se solucionó y el Gobierno Nacional no ha cumplido con el acta acuerdo firmada en diciembre del año pasado. Ha sido un gran avance que el Senado haya dado esta paso, y junto al proyecto del senador Perotti, se dé una señal clara, a largo plazo, sobre el rol que tiene que jugar la ciencia en el desarrollo de la Argentina", recordó la parlamentaria rionegrina.

La reunión plenaria de comisiones dio dictamen luego de varias reuniones previas, de las cuales también participaron científicos de Bariloche, los doctores Juan Manuel Cabrera y Manuel De Paz. "Destacamos el trabajo de las comisiones y el compromiso de todos los bloques de acompañarnos en esta propuesta concreta, a través de la cual se establece un aumento progresivo de los recursos, 0,68% para 2019 y crecimientos paulatinos hasta 2030", explicó la legisladora de la Cámara Alta.

Por último, Odarda lamentó que en la versión final del texto dictaminado no se haya contemplado el programa de vinculación tecnológica que había propuesto originalmente, pero explicó que si se le otorga un mayor rol al consejo federal de ciencia y tecnología para coordinar la inversión de forma federal y coordinada. "Quiero agradecer la colaboración del grupo de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Bariloche (CyUAB), quienes con su independencia de toda expresión político-partidaria, han sido una valiosa fuente de consulta para abordar esta iniciativa", finalizó Odarda.