Odarda expresa preocupación por haberse levantado la sesión para proteger la producción de peras y manzanas

Al levantarse la frustrada sesión, Odarda también lamentó que no se pudiera votar su proyecto de ley por el cual se amplía la emergencia frutícola. "Estaba en temario nuestra iniciativa para ampliar el alcance de la ley 27.354, estableciendo facilidades de pago para la oportuna cancelación de las obligaciones impositivas y sobretodo, suspendiendo la iniciación de juicios de ejecución fiscal. Este proyecto, trabajo en conjunto con la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y presentado por mi esta semana, planteaba respuestas concretas, con plazos establecidos, para paliar la grave crisis que atraviesan nuestros productores primarios", destacó la legisladora de la CC-ARI.

Por último, la legisladora explicó que su iniciativa para ampliar la emergencia de la fruticultura tenía el acuerdo de todos los bloques políticos y por eso había sido incorporada al temario de la sesión especial. "Es muy grave que el Congreso no pueda funcionar con normalidad y dar los debates necesarios para ir dando respuesta a los distintos problemas de nuestras economías regionales. Las elecciones no pueden frenar el funcionamiento del Parlamento, tenemos que votar el rechazo a la eliminación de reembolsos a puertos patagónicos y la ampliación de la emergencia frutícola", concluyó Odarda.