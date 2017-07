Pautas para concursar la titularización de cargos en los Institutos de Formación Docente

La labor y trayectoria de Cifuentes tuvo un sentido reconocimiento en la sesión del Consejo Provincial de Educación de ayer. Allí, la titular del cuerpo deliberativo y ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, destacó “sus convicciones y compromiso, puestos de manifiesto en cada uno de los cargos que desempeñó en el ámbito educativo desde el inicio de la gestión del gobernador Alberto Weretilneck en 2011”.



Además, el CPE se reunió para darle tratamiento a un temario que incluyó tres proyectos de resolución considerados de suma importancia para el sistema educativo: el concurso de titularización de profesores en los Institutos de Formación Docente, el Reglamento de Mediación en el ámbito de disciplina docente y el nuevo Régimen Académico (RA) para la Escuela Secundaria Río Negro (ESRN).



En ese marco, el cuerpo analizó y aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que fija la convocatoria, pautas, procedimientos y cronograma del concurso para la titularización de cargos docentes en los IFDC de la Provincia, una instancia sumamente esperada en el ámbito de Educación Superior.



Posteriormente, trataron la propuesta del Reglamento de Mediación en el ámbito de disciplina docente, aprobada por mayoría. Se trata de un anexo a incorporar a la Resolución Nº 473/16 T.O. Resolución Nº 3410/16, Reglamento de Disciplina Docente.



"Tenemos una convicción y es que la escuela debe abrirse a la comunidad cuando los y las docentes que habitamos en ella requieren de nuevas formas de abordaje a sus conflictos", indicó al respecto la presidenta del cuerpo.



Este nuevo reglamento fija las pautas y procedimientos, define los sucesos que pueden ser mediables o no, y los requisitos a cumplir para los mediadores, entre otros aspectos.



Finalmente, el CPE aprobó por mayoría el anteproyecto de Resolución del nuevo Régimen Académico (RA) para la ESRN. Este nuevo marco normativo "articula, integra y ordena una serie de normativas de la vida escolar, delimitando las áreas de intervención, las responsabilidades individuales y colectivas, y las formas de institucionalización del acto educativo en el que participan directivos, docentes, no docentes, estudiantes y familias", expresan los considerandos.



El anteproyecto recibió en la sesión una serie de aportes por parte de la vocal que representa a padres y madres, Liliana Vides, que fueron acordados e incluidos en el documento final por la mayoría de los presentes.