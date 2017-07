En conferencia, UnTER le dio tarea al Ministerio para el receso invernal

Patricia Cetera, Secretaria General informó que "en cada una de las instancias en que tuvimos oportunidad de encontrarnos en el Ministerio planteamos que los establecimientos tienen innumerables deficiencias en cuanto a lo edilicio y por lo tanto, en cuanto a la funcionalidad.

El trabajo que ha llevado adelante la Secretaría de Salud, con delegados y delegadas del Departamento de Salud en la escuela de UnTER, se ha dejado registro en el Ministerio y ha sido al subsecretario de asuntos institucionales, Gabriel Belloso al que le hemos planteado la situación crítica, que no es menor: problemas de electricidad, calefacción, residuos cloacales".



Claudia Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela, ratificó que "la situación que padecen las escuelas es crítica" informó que "lo venimos adelantando en cada informe que realizamos, producto del trabajo de campo de compañeros y compañeras que diariamente recorren la provincia, cada uno en sus respectivas zonas y ven la realidad que pasa dentro de los establecimientos educativos. Con cada informedetallado que entregamos exponemos la situación y exigimos condiciones de seguridad principalmente, de salubridad y de higiene necesarios para realizar la tarea educativa en condiciones dignas".



Asencio aseveró que se elevará al Ministerio de Educación, el informe actualizado porque "es la tarea para el receso escolar " que debe cumplir el gobierno. Destacó que el equipo de salud, a medida que suma documentación, va construyendo un cuadro de factores de riesgo que incluyen peligro eléctrico, pérdida de gas, fallas estructurales, entre otros. "En este primer semestre se han perdido innumerables días de clase, principalmente por estos problemas que denunciamos de manera permanente y que pedimos intervención y solución, en una primera instancia, a los Consejos Escolares". Informó, además, que desde el sindicato se acompañó a las comunidades que hoy más que nunca estan movilizadas ante la falta de respuestas.

Para la secretaria "La situación es critica y los chicos ven periodicamente interrumpido su proceso de enseñanza y aprendizaje y el deterioro de los edificios escolares no es nuevo, tiene que ver con una falta de mantenimento sostenido y planificado que se va incrementando y agudizando principalmente en esta época del año". Agregó que "Nosotros lo anticipamos y lo pedimos: que se resuelva en las escuelas el sistema de calefacción. Se han perdido innumerables días de clase por el sistema de calefacción obsoleto, compran para reponer plaquetas que no coinciden y las tienen que cambiar, ese es otro factor que tiene que ver con el presupuesto. Como todo acto público deberíamos poder conocer tanto las comunidades educativas,como desde UnTER el manejo que se hace del presupuesto educativo".



En alusión al Subsecretario de Educación, Adrian Carrizo, quien, en declaraciones a medios masivos, culpabilizó a estudiantes e instituciones educativas por el estado de las escuelas, inquirió " ¿dónde está la resposabilidad ellos? Permanentemente denunciamos y exigimos que se cumpla con las condiciones de seguridad higiene y habitabilidad de las escuelas.



La Delegada de Salud de la Zona Andina, Andrea Roncati, expuso la situación de su región que comprende El Bolsón, Bariloche y espacios rurales. Señaló que de 45 escuelas relevadas: 6 no presentan mayores dificultades y 11 están rumbo a colapsar. 28 presentan estado crítico en relación a gas, agua, limpieza de tanques que no fue realizada, medidas que desde el departamento de salud se exigió que se lleven adelante a principio de año.

Lo más preocupante en esta zona, con temperaturas bajo cero, sobre todo en época invernal, radica en que el 80% de las escuelas de Bariloche no tiene los planos habilitados de gas, el 60% no tienen los de electricidad. Hay escuelas en las que no se ha realizado el mantenimiento de calefactores para afrontar este clima, de hecho, producto del temporal que comenzó el 13 de julio, las clases están suspendidas.

Roncati informó que el coordinador regional Alberto Luce, responde en las reuniones igual que el Subsecretario Carrizo, deposita la responsabilidad en los equipos directivos, que "no trasmiten pertenencia a los chicos para que cuiden los espacios". La delegada afirmó que "Es un error grosero depositar la responsabilidad en los directivos, cuando estamos hablando de la limpieza de calefactores que es una tarea que debe llevar adelante el Ministerio de Educación. El coordinador no hace más que increpar y cuestionar cuando son los directivos los que solicitan las tareas de mantenimiento, en vez de dar respuesta ejerce violencia institucional sobre las comunidades educativas".



Al finalizar su intervención, Andrea Roncati, expresó su solidaridad con la comunidad educativa de la Escuela 331 de Río Chico Abajo, que resiste el cierre de la institución.



Raúl Sosa, Delegado del Departamento de Salud en la Escuela Zona Sur, Andina I y II, que abarca desde Comallo a Sierra Colorada, informóque, por la falta de respuesta del Ministerio, realizaron una denuncia penal en Fiscalía de Investigaciones "donde expusimos la cantidad de días de clases perdidos por las falencias edilicias que van, en algunos establecimientos, de dos a más de veinte".



En la misma denuncia que se radicó, amplió Sosa, se expuso que en cuatro escuelas de la coordinación se trasladan a estudiantes en vehículos de las comisiones de fomento. "Estas camionetas transportan leña, combustible, al mismo tiempo que llevan alumnos tanto para el ingreso como para el egreso en las escuelas hogares". También incluyeron en la denuncia, documentación donde consta las falencias edilicias y de gas, que también sumaron días de clase perdidos.



El delegado expuso que "La respuesta que obtuvimos del Ministerio fue que la empresa concesionaria no tiene los vehículos suficientes para cumplir con algo que ya firmó". Agregó que, en varios establecimientos de la zona rural se anticipó el receso escolar por la falta de gas".



Un párrafo aparte mereció la situación de la Escuela 331 de Río Chico Abajo. Sosa afirmó que "mediante las Resoluciones 1799 y 2240 de 2017, se le da entidad desde el Ministerio de Educación al Director de Comisiones de Fomento para hacer una intervención a fin de garantizar el derecho social a la educación, pero se distoriciona. Se dejó a la familia, que lleva adelante una permanencia pacífica de la Escuela, a fin de que se le de respuesta sobre la falta de escolarización de dos alumnas, una en nivel inicialy otra en primaria y a quince adultos que hoy en día, por responsabiliad del Ministerio, están sin escolarizar". Informó que la familia y la comunidad educativa realizó un amparo que "desde la Seccional Jacobacci y desde el Departamento de Salud acompañamos porque entendemos que se debe garantizar en su lugar de origen el derecho social a la educación, como lo dice el ministerio y como lo incumple continuamente".



Sosa detalló que, en el Consejo Escolar Zona Sur II, se han perdio de dos a diez días de clase, por falta de suministro de gas en Maquinchao, en el CEM 57, en escuelas de zona urbana y rural de Ramos Mexía, la ESRN Nº 28, Jardín Nº 110. En la zona rural en la escuelas de Comicó, Prananiyeu y de Aguada de Guerra.



Concluyó que "No garantizar las condiciones mínimas de higiene y seguridad es jugar con la integridad física de nuestros alumnos, se han cerrado los ciclos lectivos de estas escuelas sin los matafuegos, sin calefacción. Tuvimos que llegar a solicitar la suspensión de clases, porque el coordinador no lo quería hacer por el Decreto 652 que le quita autonomía a los directores, volvimos a solicitar que se derogue. Compañeras del Jardín Nº 36 de Jacobacci sufrieron accidentes en la vía pública y en función de eso se pidió la suspensión, ya habíamos alertado las condiciones en que iban a trabajar nuestros compañeros y a las que estaban expuestos los alumnos de cada una de estas comunidades".



Elisabet Barrera, Delegada del Departamento de Salud Zona Atlántica y Valle Inferior, que abarca Viedma, Conesa, San Antonio Oeste y Valcheta denunció que "El deterioro de los edificios es visible. Reclamamos desde el 2010 con techos rotos, agua en los tableros eléctricos, problemas de gas. La Escuela 263 de Viedma, estuvo dos meses sin clases y con la fuerza de la comunidad se logró que antes del receso invernal tuviera el reinicio de clases".



Otra de las instituciones muy complicada es la Escuela Rural 108 "Colonia Luisa" de Conesa, según Barrera presenta " Paredes con humedad, filtraciones. Arreglaron goteras del SUM solo desde el cieloraso, sin cambiar chapas, lo que evidencia el mantenimiento en la zona". Lo mismo que la Escuela Especial de Sierra Grande, que carece de internet, pese a tener el piso tecnológico pertinente, lo que impide actividadades pedagógicas y administrativas, de hecho la directora tiene que realizar sus funciones en la Supervisión.

Expuso que hay deterioro en las Residencias y Escuelas Hogares: aberturas de chapa deterioradas por el estado de humedad generalizado, el machimbre que recubre las paredes en algunas zonas muestra el deterioro en el reboque. En un 80% de las escuelas, a simple vista, se pueden observar aberturas rotas.



Barrera detalló que "En la última tormeta en Viedma la Escuela Laboral Nº 1 perdió parte de su techo. En Conesa hay tres escuelas que adelantaron el receso invernal porque no tienen gas.

Hay escuelas con filtración de agua en tableros eléctricos, situación grave que se denuncia permanentemente. Los talleres de escuelas técnicas y laborales no tienen ventilación correspondiente, el personal docente no cuenta con elementos de seguridad". Denunció que " No hay respuestas frente a las demandas y si las hay son a largo pazo y no se repara la situación principal, son baches".



Magda Gigante, Delegada de Zona Alto Valle Este, afirmó que "la espera en los arreglos hace que las comunidades educativas tengan que llegar a la justicia". Agregó que se presentaron "amparos por transporte, por serios problemas edilicios. Desde el Departamento de Salud de la zona, junto con las Seccionales se ha requerido la intervención a la Secretaría de Trabajo para que haga inspecciones. Estamos hablando de alumnos, docentes, porteros en riesgo eléctrico, estructural como en la Escuela 317".



Explicó que en su zona, que abarca desde Roca- Fiske Menuco hasta Regina, "el mantenimiento, salvo en Roca, se realiza a través de los municipios, pero con partidas precarias. Cuando son problemáticas graves tienen que realizarse por obra delegada a través de las coordinaciones, y si no hay presión de la comunidad educativa ésto no se logra. No hay gente ídonea en los municipios para realizar arreglosen las escuelas, no hay gasistas matriculados, ni electricistas".



Gigante planteo como interrogante "¿Una empresa con cuatro o cinco personas puede sostener el mantenimiento de los 80 edificios que tiene Roca?". Denunció que las autoridades del Ministerio recurren a los medios oficialistas para decir que "estamos trabajando en todas las escuelas". Eso es una falacia. Lo digo por la experiencia de haber recorrido, junto con las secretarias generales de las seccionales, cada escuela y cada comunida educativa que lo necesita. Se observa una falta de previsión, de inversión. Hay escuelas de la zona que han perdido, 18, 19 días de clases, por problemas de calefacción, eléctricos. (...)Solicitamos que se hagan los arreglos. Hay obras que se han iniciado en receso de verano y hay escuelas que a seis meses del inicio del ciclo lectivo no han terminado las ampliaciones o refacciones".



A modo de conclusión, la Secretaria de Salud de UnTER, Claudia Asencio reiteró que frente a toda la problemática expuesta, desde el sindicato se harán las presentaciones correspondientes para exigir que durante el receso escolar se realicen todas las tareas necesarias con personal calificado para que el estado cumpla con su obligación de garantizar las condiciones dignas y seguras para enseñar y aprender.



Gral Roca- Fiske Menuco, 14 de julio de 2017



María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, comunicación y cultura.

Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de organización.

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto.

Patricia Cetera, Secretaria General.