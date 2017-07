Acciones de la Defensora ante los reclamos de los vecinos de El Bolsón por la falta de luz

Las quejas estuvieron centradas en el deficitario servicio que brinda la empresa EDERSA que dejó sin luz a gran parte de la zona andina, afectando no sólo la vida de la gente sino la economía regional en su conjunto, ya que era el día de inicio oficial de la temporada de sky en El Bolsón, ciudad que se encuentra colmada de turistas por el inicio de las vacaciones de invierno.



"Este déficit del servicio es muy grave, ya que donde no hay gas, como el caso de El Foyel, El Manso y Río Villegas, la luz es la fuente de calefacción; lo que da cuenta del perjuicio en el que incurre la distribuidora de energía al no destinar la cantidad de recursos necesarios para paliar los efectos de un temporal de estas características, máxime cuando ya se vivió una circunstancia similar el mes pasado", dijo la Defensora del Pueblo.



Santagati habló también con autoridades de la Secretaría de Energía, a quien trasladó las quejas y compartió la preocupación por el mal desempeño de la empresa EDERSA y las consecuencias que esto genera para los vecinos.



"Sin perjuicio de la características geográficas donde el tendido eléctrico aéreo es dañado por la caída de árboles, es evidente que las cuadrillas que están trabajando no son suficientes", dijo la Defensora y en este sentido agregó: "cuando un vecino no paga su factura la empresa le corta el servicio, entonces con el mismo criterio, la empresa tiene la obligación de brindar un servicio eficiente tomando todas las previsiones y destinando todos los recursos necesarios para ello".



En este marco Santagati adelantó que hará un pedido de informe minucioso a la empresa de energía de Río Negro.



La titular del organismo de control mantuvo contacto, además, con el director de Defensa Civil de la provincia, Adrian Iribarren, quien le informó respecto a los operativos que estaban realizando, desde el Comité de Emergencia que integra la asistencia social, sanitaria y vial, para asistir a los vecinos.