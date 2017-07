Bariloche: Recomendaciones de Protección Civil

Es responsabilidad de los frentistas el mantener limpias sus veredas de nieve y hielo. El mejor horario para realizarlo es entre las 12 y las 17 hs, primero esparcir sal, dejarla actuar, y luego proceder a despejar la vereda.



Al caminar por veredas en distintos sectores de la ciudad, vecinos y turistas deben observar si existe formación de hielo en techos a fin de no sufrir heridas por el desprendimiento de estas formaciones congeladas.



Si se observan postes de tendido eléctrico caídos o en riesgo de caerse, es muy importante que se tome el número de poste y se de aviso al 103. Es la forma más eficiente de que la CEB lo ubique rápidamente y proceda a remediar la situación.



Es obligatorio el uso de cadenas para circular por calles y rutas que se encuentren con hielo y nieve.



La recolección de residuos se encuentra con demoras por las condiciones climáticas imperantes. Se recomienda a los vecinos no sacar residuos en aquellos barrios donde el servicio está comprometido por la intransitabilidad. Una vez que se observe transitar los camiones, proceder a sacar los residuos domiciliarios.



No secar ropa en calefactores ni estufas. El riesgo de incendio es grande.



Mantener ventilados los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. En caso de mareos o descomposturas producidos por este gas, abrir puertas y ventanas, salir del domicilio y llamar al 103.



En presencia de hielo no utilizar el freno, mantenga la marcha lenta, sin movimientos bruscos y reduzca la velocidad utilizando las marchas.



Para evitar el congelamiento de cañerías de agua, ARSA solicita que se mantenga una canilla del domicilio mínimamente abierta (un hilito) para que circule el agua y evite congelamiento en cañerías. En caso de reclamos, trate de identificar la conexión que se encuentra congelada o con problemas de roturas para facilitar el trabajo de los operarios.



En aquellos casos que el suministro de agua viene por el terreno, encuentre el caño y vierta agua caliente, no hirviendo, sobre el mismo.



Si no tiene conocimiento de manejo en estas condiciones climáticas, por su seguridad y la de los demás, utilice el Transporte Público de Pasajeros. Si no es imprescindible, evite utilizar su vehículo formar parte de los congestionamientos de tránsito.



Sea solidario, si ve personas que necesitan ayuda, ofrezca su colaboración. En caso de accidente o contingencias serias, de aviso de inmediato al 103 con la mayor cantidad de datos posibles para que los operadores puedan reconocer lugar, circunstancias y gravedad de la situación.



Los bolsones de arena y sal dispuestos en distintos lugares de la ciudad, pueden ser utilizados por vecinos para despejar zonas de ingreso a sus viviendas.