Río Negro avanza en la implementación de la línea 102

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniel Badié, recibió en Viedma, a la coordinadora de la Federalización de la Línea 102 de SeNAF Nación, Sara González, para avanzar en la presentación del proyecto en Río Negro.



Se trata de una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, UNICEF de Argentina y Child Helpline International consistente en un servicio de comunicación (incluyendo Internet) de asistencia y escucha en nombre de los niños, niñas y adolescentes.



Al respecto Badié, explicó que “esta iniciativa se presenta como una política pública con enfoque en Derechos Humanos, teniendo en cuenta que los destinatarios son sujetos de derechos y parte activa y esencial de la comunidad y no meros receptores de acciones tutelares o asistenciales por parte del Estado”.



“La Línea 102 debe ser un servicio atravesado por los principios de la Convención sobre Derechos del Niño, de Universalidad, integralidad y no discriminación, de efectividad, de corresponsabilidad, del interés superior del niño, y del principio de autonomía progresiva y participación. Además debe constituirse como un dispositivo formalizado dentro del Sistema de Protección Integral de los derechos del Niño, la Niña y el Adolescente y de acceso al mismo”, agregó.



De igual manera, los funcionarios detallaron que el sistema “recopila datos que deben ser analizados, no sólo para la mejora del servicio de la Línea, sino también para la concientización sobre las problemáticas que afectan a la Niñez y Adolescencia; para lo cual se debe contar con personal especializado y calificado en el enfoque de sus derechos”.



Por otra parte, aseguraron que “teniendo en cuenta las experiencias de otras provincias, la Línea 102, tiene fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas encontramos el enfoque de derechos humanos para la política pública, la decisión de impulsar el trabajo en red, la conformación del Sistema de Protección y el empeño en sostener estrategias que permitan obtener mejores resultados”.



“Como debilidades, se pueden ejemplificar las características del territorio (extensión, densidad poblacional, dificultades de comunicación), el estado de desarrollo del Sistema de Protección de derechos (baja corresponsabilidad), cobertura dispar de acciones de política pública y avances lentos respecto a expectativas” finalizaron.



Cabe destacar que en el marco de la Línea 102, en marzo de este año, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia recibió la visita de Javier Taborda, consultor de UNICEF de Argentina, reunión en la que participó la coordinadora e impulsora del proyecto en Río Negro, Vanina Geuna.



En el mismo sentido, en el mes de mayo, Badié participó de la presentación de experiencia de otras provincias, en la reunión de Consejo Federal de Niñez y Adolescencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En la reunión estuvieron presentes además, las profesionales de la cartera Social Nacional, Mónica Cambareri y María Eugenia Fernández, la Subsecretaria SeNAF RN, Noelia Maggioni y la Directora Provincia de Responsabilidad Penal, Soledad Luengo.