"No hemos acordado ni solicitado nunca ningun prestamo para compra o adquisicion de pilares y medidores con el municipio."

Debemos aclarar algunos aspectos

1) que EDERSA incumpliendo el acuerdo firmado 15 de diciembre del 2016 ( en oportunidad de la 4ta Audiencia Publica Tarifaria con la Comisión Vecinal de Río Sol para realizar la obra interrumpió la obra sorpresivamente el día 31 de Mayo de este año

2) después de muchos intentos de ser escuchado por EDERSA el día 10 de Julio concurrimos al EPRE porque la empresa, el mismo día 10 de Julio, le rechazó la conexión de servicio y colocación de medidor, diciéndole que no continuaría con la obra porque no era rentable porque al ser tan pequeño el barrio no recuperaría la inversión

3) fue ese mismo día que concurrimos al EPRE para que intervenga en proteccion de los usuarios y complete la obra y entnces el EPRE nos convoca a EDERSA y los Vecinos e invita a participar de la Audiencia el dia 14 de Julio a las 11 horas a la Defensoria del Pueblo de Rio Negro;

4) luego exponer nuestra posición y realizar n/reclamo para que se continúe la obra porque tenemos el 76% de nuestro compromiso completado habiendo colocado 56 pilares en nuestro barrio a la espera de su conexión desde el día 31 de Mayo y la empresa solo ha cumplido el 21% de su compromiso de obra con 44 días de detención de la obra lo que para nosotros significa baja tensión y cortes de servicio frecuentes

5) la empresa aceptó continuar la obra para todo el barrio y se comprometió a terminar la obra en 60 días

6) El barrio Río Sol agradece que la Defensora del Pueblo de Río Negro, porque se ha hecho parte de nuestro reclamo y va a verificar que los plazos y compromisos pactados se cumplan esta vez efectivamente.

Roque Manuel Sardá,

Comisión Vecinal de Río Sol, Balsa Las Perlas.