Weretilneck descartó cualquier posibilidad de cambios en INVAP: "Hablan con desconocimiento o confusión"

El Mandatario rionegrino salió así al cruce de las declaraciones que daban cuenta de una posible modificación de la actual composición de las acciones de INVAP.



En tal sentido, Weretilneck aclaró que "INVAP es propiedad de la provincia de Río Negro, que posee el paquete accionario de la empresa y por lo tanto es quien define cualquier estrategia de su manejo, en conjunto con los gerentes y cuadros de conducción de la compañía".



Al ser consultado sobre las declaraciones de parlamentarios de la oposición provincial que hacían referencia a una posible privatización de la empresa rionegrina por decisión nacional, el Gobernador consideró que "hay mucha confusión en los legisladores de la oposición. Tal vez la campaña electoral les hizo perder la memoria o están en una total falta de conocimiento de la realidad".



Agregó en diálogo con LU19 que "no hay ninguna decisión ni análisis de la Provincia de desprenderse de acciones de INVAP. Quiero aclarar sobre este tema tan sensible, sobre todo ante las desacertadas declaraciones de legisladores y candidatos de la oposición".



Aseveró que "el Gobierno Nacional no tiene absolutamente ninguna posibilidad de intervenir INVAP, y mucho menos privatizarla porque es propiedad del Gobierno Provincial. Denunciar que Nación quiere privatizar esta empresa es desconocer totalmente su realidad".



"Aspiro a que las declaraciones (de los representantes de la oposición) sean por desconocimiento. Me extraña mucho que Diputados Nacionales, Legisladores o Senadores no tengan idea de cómo se compone el capital accionario de INVAP", sostuvo.



Respecto del futuro, explicó que "en INVAP estamos tratando de no depender tanto de las finanzas nacionales, sino también poder hacer nuevos contratos con empresas particulares para buscar otras fuentes de financiamiento. La empresa está con mucho trabajo y con las dificultades que tiene cualquier empresa en el país hoy, producto de la situación económica que se está viviendo".



Con respecto a la construcción del ARSAT3, recordó que durante el Gobierno anterior se construyeron dos satélites de comunicaciones en INVAP. "Nuestra empresa tiene firmado con ARSAT la construcción del tercer satélite. INVAP se encuentra en negociaciones con ARSAT, discutiendo aspectos técnicos del contrato porque es un satélite de otra categoría. Está en una etapa inicial. Se trata de un contrato comercial como el que se puede tener con otro país o la Comisión Nacional de Energía Atómica".