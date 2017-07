Williams en contra de la entrega del ARSAT 3

Sostuvo asimismo que “la destrucción del conocimiento científico en Argentina en general y en Rio Negro en particular es una clara muestra de que el gobierno de Cambiemos quiere desarticular, privatizar y desnacionalizar la ciencia”

El legislador señaló que “la historia Argentina da sobradas muestras de que cuando los gobiernos no defienden la soberanía nacional eso se refleja también en el campo científico, y en ese sentido el gobierno de Macri es un claro aprendiz y no le interesa desarrollar ni los recursos humanos y las tecnologías necesarias para poner la ciencia al servicio de la ciudadanía”

“La privatización del ARSAT 3 me hace acordar, entre otras cosas, a la intervención del Instituto Malbran luego del golpe de Estado que derrocó a Frondizi, en donde se expulsaron de la talla de CESAR MILSTEIN (quien posteriormente recibió el premio Nobel); a la la “Noche de los bastones largos” durante la dictadura de Onganía; al accionar de la Triple A y de la dictadura del 1976 en donde se persiguió, exilió y dio muerte a estudiantes, profesores e investigadores; y a al gobierno del Dr Carlos Menem y su super Ministro Domingo Caballo quienes impulsaron el decreto 1540 que abrió las puertas a la privatización de Atucha 1, Enbalse Río Tercero y la paralización de Atucha 2” agregó.

“Si tocan y castigan a Arsat, nos castigan a todos” finalizó