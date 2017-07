El municipio denuncio a la delegada de Desarrollo Social de la Nación por instigación a usurpación de terrenos

Habiéndose obtenido audios de las conversaciones entre la nombrada funcionaria de nación y los usurpadores, en un grupo exclusivo de WhatsApp para la organización interna de los ocupantes de las tierras, se evidencia una clara instigación de su parte para la permanencia de los usurpadores en el lugar, según Art. 45 del Código Penal "Los que tomasen parte de la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cales no habrían podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro, a cometerlo".



En los audios aportados a la Justicia se escucha a la Delegada de Desarrollo Social de la Nación, manifestando que "Ellos van a colaborar por abajo porque estamos en campaña. , Quédense tranquilos, nosotros vamos a colaborar en silencio, sin que ellos se enteren...", en otro audio la funcionaria les recomienda que "no se olviden de decir que ustedes quieren pagar los terrenos...porque la gente en general piensa que lo de las Tomas no puede ser...".entre otros consejos.



Implica una conducta criminal (en la figura de Instigadora), la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en fomentar y dotar de herramientas a las personas que llevan a cabo y materializan este acto delictivo de usurpación, cuando la ayuda y colaboración debería realizarse por las vías normales a través del municipio.



A ello debe agregarse que en el día de ayer se registró la visita de candidatos políticos en campaña y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al lugar usurpado ofreciendo su apoyo y respaldo.