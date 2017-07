Notificaciones digitales: en tres meses, más de 4.500 cédulas sin papel

A partir del 1 de agosto todos los abogados matriculados de la provincia deberán utilizar el sistema de Notificaciones Digitales diseñado por el Poder Judicial de Río Negro.



La utilización de cédulas electrónicas se implementó para los fueros Civil, Laboral y de Familia, previéndose la próxima incorporación del fuero Penal. Además de los abogados particulares, también integran la red de usuarios del servicio los Juzgados de Primera Instancia y las Cámaras de Apelaciones, los Juzgados de Paz, las Defensorías Públicas y los organismos auxiliares del Poder Judicial. Recientemente se incorporó también al sistema la Caja Forense y están en proceso de activación los Colegios Abogados de Roca y Bariloche, así como las Municipalidades de Villa Regina y Fernández Oro.



El Superior Tribunal de Justicia, en la Acordada 2/17, dispuso que a partir de agosto dejará de funcionar el sistema tradicional de notificaciones en papel, por lo que resulta imprescindible que los abogados y otros operadores judiciales que aún no están utilizando el servicio digital completen su trámite de inscripción. Esto implica que a partir de la fecha límite, el Poder Judicial ya no diligenciará notificaciones en papel a los domicilios constituidos (los estudios jurídicos, por ejemplo), cuyos titulares quedarán notificados de las providencias, resoluciones y/o sentencias a través del sistema informático, únicamente. De lo contrario, se tendrán por notificados de manera automática los días martes y viernes.



En números



Los abogados matriculados que ya utilizan el sistema son cerca de 1.000 en toda la provincia, mientras que otro centenar está en proceso de activación de su nombre y clave de usuario, lo que les permitirá acceder al servicio de notificaciones digitales a través de la página web del Poder Judicial.



A la fecha, el sistema cuenta con 1.619 usuarios activos de todos los rubros y otros 224 en proceso de activación.



Desde abril hasta la fecha, se emitieron 4.534 cédulas electrónicas a domicilios constituidos, lo que implica que no tuvo que intervenir ninguna Oficina de Notificaciones ni debieron imprimirse las resoluciones, sino que quedaron notificadas electrónicamente.



Así, se verifica que el uso de cédulas digitales acorta notablemente el tiempo de gestión de los expedientes, reduce costos económicos y permite optimizar el trabajo en las Oficinas de Notificaciones del Poder Judicial, al tiempo que contribuye a la conservación ambiental por la importante disminución del uso de papel.