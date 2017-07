40 nadadores superaron el desafío de aguas frías en Viedma

40 nadadores desafiaron los 6ºC del agua en el río Negro en esta época y vivieron en cada brazada el aliento del público que no se quiso perder el espectáculo.



El sol fue aliado para los valientes nadadores que completaron las diferentes pruebas. Primero largaron los promocionales que completaron 250 metros, más tarde llegó la prueba central de 2000 metros y cerró con los 1000 metros.



"Las competencias de natación son maravillosas, pero las pruebas de natación de aguas frías son sobre compañerismo, compartir y no estar solo en el agua", dijo Claudio Plit, múltiple campeón del mundo de aguas abiertas, para resumir el sentimiento con el que viven cada inmersión en aguas frías.



El Circuito de Nado de Invierno es organizado por la Fundación No Me Olvides, el grupo de nadadores del Desafío del Atlántico Sur y, la fecha de Viedma, en conjunto con la Secretaría de Deporte provincial.



La competencia se dividió en las categorías con y sin traje de neopreno y participaron jóvenes de 15 años hasta adultos de más de 50 años.



La prueba central de 2000 metros sin traje de neopreno quedó en manos de Rubén González al cronometrar 33 minutos, 22 segundos en varones y de Valeria Mercado en damas con 33m10s. Los podios fueron completados por Jerónimo Romeo (33m27s) y Kevin Williams (34m50s) y por Ailén Lascano (35m18s) y Catalina Giaccaglia (35m40s).

En la misma prueba con traje de neopreno venció en el río Negro Cristobal Romero frenó el cronómetro en 24m20s, segundo fue Leandro Rostán con 29m33s y tercero Ignacio Portillo con un registro de 36m05s. En damas ganó María Paz Berra con 33m12s.



Osnaldo Hernández paró los relojes en 21m52s para llevarse la victoria de la prueba de 1000 metros sin traje de neopreno. Lo siguió Gustavo Ledesma con 25m33s y tercero fue Pablo Vacan (27m49s).



Entre las damas el festejo fue para Lucía Romero al cronometrar 17m20s, seguida por Celia Luna con 26m22s.



Los 1000 metros con traje de neopreno fueron protagonizados por mujeres: Laura Feresín obtuvo el triunfo con 18m33s, segunda resultó Eugenia Ordoñez (19m03s) y tercera Virginia Ginocchio.



Viedma vivió una gran jornada el público se sumó a orillas del río Negro y fue parte de un evento único. Río Negro nuevamente se coloca a la vanguardia del deporte nacional en una disciplina que toma fuerza y suma adeptos en todo el país.



Acompañaron la competencia el intendente de Viedma, José Luis Foulkes, el secretario de Deporte de Río Negro, Marcelo Szczygol y la subsecretaria de Deporte local, Bibiana Wilberger.



CLASIFICACIONES



2000 metros

Sin traje

1º - Valeria Mercado (Mar del Plata) 33m10s

2º - Ailén Lascano (Viedma) 35m18s

3º - Catalina Giaccaglia (Mar del Plata) 35m40s



Varones

1º - Rubén González (Buenos Aires) 33m22s

2º - Jerónimo Romeo (Mar del Palta) 33m27s

3º - Kevin Williams (Mar del Plata) 34m50s

4º - Sebastián Rodríguez (Viedma) 35m41s

5º - Fernando Cadenasso (Viedma) 36m32s

6º - Juan Guido Miliffi (Mar del Plata) 37m25s

7º - Enrique Quiñigual (Viedma) 39m54s



Con traje

Damas

1º - María Paz Berra (mar del Plata) 33m12s



Varones

1º - Cristobal Romero (Mar del Plata) 24m20s

2º - Leandro Rostán (Buenos Aires) 29m33s

3º - Ignacio Portillo (General Pico) 36m05s

4º - Alejandro Martínez (Viedma) 39m52s

5º - Marcelo Conde (Mar del Plata) 44m10s

6º - David Curihuala (Viedma) 45m22s

7º - Julio Porrino (Neuquén) 46m47s



1000 metros

Sin traje

Damas

1º - Lucía Romero (Mar del Plata) 17m20s

2º - Celia Luna (La Plata) 26m22s

Varones

1º - Osnaldo Hernández (Viedma) 21m52s

2º - Gustavo Ledesma (Viedma) 25m33s

3º - Pablo Vacas (Buenos Aires) 27m49s

4º - Gabriel Lucero (Punta Alta) 32m07s



Con traje

Damas

1º - Virginia Ginocchio (Mar del Plata) 20m52s

2º - Adriana Ruiz (Viedma) 21m10s

3º - Laura Feresín (Mar del Plata) – con aletas 21m33s

4º - Eugenia Ordoñez (Mar del Plata) – con aletas 22m03s

5º - Cristina Humble (Viedma) – completó 500 metros

Varones

1º - Marcelo Conde (Mar del Plata) 25m04s