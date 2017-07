Habilitaron la ampliación de la planta cloacal de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto

Con esto se reducirá el impacto ambiental provocado por las descargas que se realizaban sin el correspondiente tratamiento.

La obra, realizada por el Gobierno Provincial a través de Aguas Rionegrinas SA, consistió en la construcción de nuevas lagunas donde se realiza el pre tratamiento de los líquidos cloacales provenientes de los pozos negros existentes en la ciudad. Allí se realizó además un terraplén que será utilizado como sitio de descarga para los camiones atmosféricos.



Los trabajos demandaron una inversión de $923.000, y tiene un importante impacto positivo en el medio ambiente, ya que permitirá el tratamiento de la totalidad de esos líquidos cloacales. Se estima un promedio de descarga de unos cinco camiones diarios en el predio.



La obra fue visitada hoy por el gobernador Alberto Weretilneck, quien supervisó todos los trabajos realizados y resaltó la importancia que la misma reviste.



“Es una obra muy importante para San Antonio Oeste, Este y Las Grutas. Estas piletas permiten la decantación de los líquidos y la aceleración del proceso biológico para evitar la ruptura del ecosistema de las lagunas ya existentes”, explicó el Mandatario.



Weretilneck remarcó que la obra es financiada íntegramente con fondos provinciales y explicó que restan algunos ajustes para que comiencen a funcionar.



El presidente de Aguas Rionegrinas, Roger García, destacó el impacto positivo que esta obra tendrá en el cuidado del medio ambiente. “Antes no había un lugar determinado para el vertido de los líquidos, porque las lagunas existentes no estaban preparadas para los camiones por la gran carga bacteriana que tienen”, explicó.



“Esta obra resuelve el problema de fondo en la zona de la costa. Vamos a habilitar un convenio con el Municipio de San Antonio Oeste y a solicitar detalles de todos los camiones atmosféricos habilitados. Esto es para residuos cloacales domiciliarios, no para efluentes industriales”, remarcó.



Por otro lado, el Mandatario encabezó la recorrida por el nuevo acueducto de Las Grutas, obra que aumentará el servicio de agua potable en un 25% y beneficiará notablemente la prestación para miles de familias de la villa marítima.



La obra, que conectará el centro minero con el tanque elevado de la zona alta del balneario, demanda una inversión de $8.000.000 y tiene un nivel de avance del 50%, previéndose que esté culminada antes de la temporada veraniega.



La comitiva también recorrió la obra de ampliación de la estación elevadora de líquidos cloacales 2 de Las Grutas, frente al polideportivo.



También participaron de la recorrida el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi; el subsecretario de Pesca, Jorge Bridi y los legisladores Adrián Casadei y Javier Iud.