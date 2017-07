El IPROSS cubrirá cirugía por rotura de prótesis mamarias y accionará judicialmente

Sin embargo, promoverá una acción judicial contra quienes resulten responsables del daño provocado a la afiliada.



El IPROSS es una Obra Social solidaria que brinda cobertura en salud a aproximadamente 158.000 afiliados en toda la Provincia, con aportes que cada uno de ellos realiza. Las cirugías reparadoras, consecuencia de una cirugía estética, no se encuentran dentro del Programa Médico Obligatorio que rige a la Obra Social en materia sanitaria. Por tanto, no es una práctica que esté convenida o nomenclada dentro del Instituto. En este caso puntual, la afiliada decidió voluntariamente hace más de 10 años implantarse siliconas, asumiendo costo y riesgo, por consiguiente, no corresponde al IPROSS solventar el costo y asumir la responsabilidad del daño, de una práctica que es consecuencia de dicha intervención.



Pese a esto, la Obra Social cubrirá los costos del tratamiento, cumpliendo la sentencia judicial, pero promoverá una acción judicial contra quienes resulten responsables del daño provocado a la afiliada, que genera la necesidad de soportar el costo de la intervención quirúrgica.