Dictan prisión preventiva por tres robos ocurridos en Cipolletti

Al momento de protagonizar los hechos delictivos los imputados se movilizaban en un Chevrolet Corsa gris. El 15 de julio, una comisión policial advirtió ese vehículo en la estación de servicios de calle Moreno de Cipolletti. En consecuencia identificó y detuvo a los ocupantes. Bastias ocultaba entre su ropa un revolver calibre 22.



En la misma resolución, la jueza Sonia Martín dictó el procesamiento de los imputados.



El Fiscal Martín Pezetta les atribuyó los delitos de "robo simple" y de "robo agravado por el uso de arma de fuego apta para el disparo".



Fueron acusados por un robo ocurrido el 13 de julio a las 18:40 hs en la despensa "Brisa", ubicada en calle Ceferino Namuncurá 772 de Cipolletti. En ese hecho, los imputados inmovilizaron a la propietaria y se apoderaron de 1.100 pesos y un teléfono celular.



El segundo hecho que les atribuyeron ocurrió el 14 de julio a las 2:30 hs en la intersección de calles Belgrano y Teniente Ibáñez, también de Cipolletti. En ese episodio los acusados utilizaron un arma de fuego y abordaron a dos transeúntes para robarles sus teléfonos celulares.



El tercer hecho ocurrió el 14 de julio a las 18:30 hs en el local comercial sito en Circunvalación y Chile de Cipolletti. También utilizando un arma de fuego los acusados intimidaron a los dos propietarios y a una clienta. Lograron llevarse 3.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, una botella de Dr. Lemon, una gaseosa Pepsi y una gaseosa Paso de los Toros ambas de 2.25 litros, dos paquetes de galletitas, una billetera con 130 pesos y una Notebook.



Para resolver la jueza evaluó todas las pruebas aportadas por la Fiscalía durante la investigación y los resultados de los reconocimientos en rueda. Tres de las victimas identificaron a los imputados como los autores de los sucesivos robos. Además, los damnificados también reconocieron algunos de los elementos secuestrados en el Chevrolet Corsa, entre ellos los celulares.



Sobre la prisión preventiva, consideró la magistrada:



"Conforme lo peticionara la Fiscalía al momento de la formulación de cargos, entiendo que corresponde el dictado de la prisión preventiva de ambos encartados.



Si bien no se ha verificado el domicilio de Pérez, considero que existe una presunción seria respecto a que intentará burlar el accionar de la justicia. Ello por cuanto, la pena que podría recaerle en estos actuados resulta alta, es alta la presunción de culpabilidad y el mismo reside en extraña jurisdicción, no habiéndose acreditado que tuviera familia a su cargo ni trabajo estable.



En el mismo sentido, he de resolver respecto de Bastías. Sin perjuicio de la discrepancia entre los informes obrantes a fs. 14 y 93, respecto a su domicilio, no existen dudas en cuanto a que no cuenta con trabajo estable ni familia a cargo. Esta situación sumada a la alta presunción de culpabilidad y el alto monto de la pena que podría caberle, en caso de ser condenado, hacen presumir un alto riesgo de que intente burlar la acción de la justicia".





Delegación de Comunicación Judicial de la Cuarta Circunscripción - Poder Judicial de Río Negro