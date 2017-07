“Intentan despegarse de Macri quince días antes de la elección”

El dirigente frentista recordó que el gobernador Alberto Weretilneck desde que asumió el presidente Macri estuvo alineado a su gobierno, si se revisan sus declaraciones se encuentran expresiones como estas: “Macri tiene una virtud. Hay una agenda consensuada y por eso no hay tensiones en torno a los objetivos centrales de la Nación”.



También recordó Accavallo declaraciones de Weretilneck diciendo:"las elecciones no van a detener el cambio. Presidente, lo vamos a acompañar en su gestión, queremos que Argentina vuelva al mundo, que se deje atrás el problema con los holdouts, ya que es muy importante la normalización del acuerdo con los acreedores”.



Por su parte, en declaraciones recientes el Vicegobernador Pedro Pesatti dijo sobre las políticas de Macri “en realidad lo que sucede hoy es una réplica de lo vivido durante la década del 90”. También acentuó que “estamos dispuestos a castigar a un gobierno que produce desempleo, parálisis de la economía, alienta la especulación financiera, endeuda la Argentina, empobrece el salario y las jubilaciones.



Ante estas manifestaciones el presidente del Frente Grande rionegrino planteó que “ante las próximas elecciones el vicegobernador trata de engañar y confundir a la gente haciendo declaraciones para alejarse de un presidente repudiado por la inmensa mayoría de los rionegrinos. Lo que pretende es tirarse del barco antes que se hunda”.



A su vez afirmó “indudablemente Juntos Somos Rio Negro intenta despegarse del gobierno de Macri en el último tramo de la campaña, pero los rionegrinos sabemos de los acuerdos de Macri y Weretilneck. La gente no es tonta y sabe que hizo y como se posicionó cada partido ante un gobierno antipopular y antinacional como el de Mauricio Macri”.



“En este año y medio del gobierno nacional hubo reiteradas expresiones de apoyo del gobernador Weretilneck a Macri y ni una en contra de sus políticas que han arruinado a los productores, trabajadores y comerciantes rionegrinos” manifestó Accavallo.



El dirigente frentista también aseveró que “en coincidencia con la línea del gobernador, en la legislatura de Rio negro que conduce Pedro Pesatti, tampoco se aprueba ninguna expresión en contra del gobierno de Macri, por el contrario todas las iniciativas opositoras se cajonean o se archivan”.



“Los rionegrinos tenemos que saber que si los jefes políticos de los candidatos a diputados de Juntos Somos Rio Negro actúan así, si llegan a acceder a una banca en el Congreso sin duda van a votar a favor de las políticas del gobierno de Macri” dijo Accavallo.



“Por eso tiene que quedar claro que el voto opositor para castigar a Macri es acompañar a los candidatos del Frente para la Victoria, ya que Soria y Chiocconi con su trayectoria y la de la fuerza a la que pertenecen han demostrado día a día desde la asunción de Macri que defienden a los sectores más débiles, a los que han perdido derechos, a los comerciantes y productores afectados por las políticas económicas macristas y a los que no llegan a fin de mes con su sueldo” finalizó el presidente del Frente Grande.