Palazzo en Viedma: “Nos preocupa la situación del Banco Patagonia”

El referente nacional llegó a la capital provincial para reunirse con la dirigencia local, encabezada por Rodolfo Cufré, y dialogar con los trabajadores del sector.



“Estamos conversando con los compañeros, analizando la situación del país y viendo como encaramos el desafío que tenemos por delante, ante la caída económica de la mayoría de las actividades y cómo esto puede repercutir en el empleo”, resumió Palazzo, en diálogo con F5Gremiales.



En ese sentido, explicó que a nivel local preocupa la indefinición ante la potencial transferencia del Banco Patagonia: “La oferta que había preclasificado para adquirir el paquete accionario era del Banco Macro, pero ha fenecido. Estamos pidiendo al directorio del Patagonia que tome una definición”.



El dirigente bancario señaló que los trabajadores de esta entidad, una de las más relevantes a nivel provincial, “tiene mucha angustia, porque no saben qué va a pasar y no pueden seguir así”



“Sabemos que más allá de que la oferta se venció, hubo algunas conversaciones entre el Banco Macro y las autoridades del Patagonia. Siempre que hay una fusión está la incertidumbre y, hasta que no firmemos que no hay caída de puestos de trabajo, no nos quedamos tranquilos”, resaltó.



Palazzo dijo que existe un compromiso verbal de no afectar las fuentes de trabajo “pero como no hay definiciones concretas, no podemos avanzar en nada”.



Además, el máximo referente de los bancarios cuestionó “el combo” de medidas que afectó la situación de la clase trabajadora, analizó la situación actual del sector y confirmó su participación en el plenario de la CGT, previsto para el viernes. Estos son algunas de las definiciones que dejó en el contacto con este medio:



LA SITUACIÓN DEL PAÍS



Existe preocupación por la situación del país. Hay caída de la actividad económica en la mayoría de los rubros, hay caída del consumo -que es el 70% del PBI-, hay caída del empleo y también del salario real. Es un combo bastante complicado para la clase trabajadora.



Creemos que las medidas del gobierno tienden a tener un sesgo financiero y fiscalista, con el ánimo de bajar la inflación pero a costas de una recesión. Y esto ya lo vivimos en los ’90.



EL SECTOR BANCARIO



En nuestro sector hay políticas que tienden a perjudicar el empleo. Una de ellas es con el avance tecnológico, que es innegable que todo el mundo lo puede usar, pero entendemos que se deben tomar medidas que eviten la pérdida de empleo. Hoy se utiliza el teléfono y una aplicación para hacer trabajos que antes hacíamos nosotros.



Hay avances en materia de regulatorias que son peligrosas. Hay más de 72 emprendimientos de “fintech”, que consisten plataformas digitales donde se toma y se presta dinero sin intervención del Banco Central y sin que esos trabajadores sean bancarios. Creemos que esto tiene que corregirse. Llevaremos el tema a paritarias.



El trabajador se muestra preocupado y tiene ganas de instalar el debate. Si las empresas deciden instalar tecnología para suplir al trabajador y tener mayor rentabilidad, estamos en un problema. Tenemos que ser más inteligentes y analizar qué hacemos. Se tendrá que discutir, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo. Quizás la solución sea reducir la jornada laboral.



LA DISCUSIÓN SALARIAL



La paritaria nuestra es bastante significativa. Sea cual fuera el porcentaje de inflación, cuando supere el 19,5% se nos tiene que actualizar automáticamente el salario. Y se tiene que hacer retroactivo al 1 de enero y con un 4% extra para recuperar lo perdido el año pasado.



Claro que más allá de esto, más adelante tenemos que juntarnos para analizar los números del año próximo.



El gobierno no cumple con lo que se imagina como pauta. Todos los indicadores señalan que la inflación estará por encima del 23%.



Otros gremios incluyeron una cláusula para volver a juntarse, pero nosotros dispusimos un aumento automático. Eso queda en la decisión de cada gremio.



PLENARIO DE CGT



Es un avance importante para conseguir la unidad en la acción. Está claro que el gobierno, ya no satisfecho con la pérdida del poder adquisitivo del salario, ahora va por los derechos de los trabajadores.



El espacio de Cambiemos plantea que la reforma laboral de Brasil tiene que llegar a Argentina. Y esta es una reforma que aniquila el derecho laboral y termina en contratos individuales con los trabajadores, sin participación de las asociaciones sindicales.



Este plenario será un paso adelante importante para unificar las acciones como resistencia del movimiento obrero ante este avance del gobierno.



La postura de nuestro sector será acompañar la marcha del 22, ya dispuesta por CGT y pedir que si no hay respuestas concretas para los trabajadores, se continúe con un plan de lucha nacional.