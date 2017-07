Silva: "la tecnología nos brinda posibilidades para hacer más eficiente el sistema"

Comenzará a implementarse a partir del lunes 14 de agosto, en las escuelas de la Provincia.



"ComunicaRNos cambiará la forma de informar los cuatro tipos de licencias imprevistas: por enfermedad, para cuidar a un familiar enfermo, donar sangre o por fallecimiento" de alguien del grupo familiar, explicó la titular de Educación.



Hoy por hoy, esas instancias son informadas a través de la dirección de la escuela, con un mecanismo poco transparente, muchas veces deshonesto y obsoleto. La iniciativa se produce en el marco de la Modernización del Estado provincial.



"El nuevo sistema avisa a través de un 0800, la web o desde el celular. En internet se podrá informar y a partir de ahí se le va a preguntar todos sus datos personales: nombre, dónde vive, si la licencia es por enfermedad se le va a consultar si tiene certificado; si no tiene, deberá llamar al día siguiente nuevamente", indicó Silva.



Consultada por cómo las escuelas se van a enterar de la toma de licencias de los docentes, la funcionaria indicó que "el software vincula todas las bases de datos existentes en el Ministerio, hasta ahora fragmentadas. Se ha desarrollado un cupo de información el que las escuelas deben cargar todos los días y en donde van a recibir todo lo que se produzca en ´ComunicaRNos´. Allí también se va a informar cada paso del trámite, si corresponde o no la licencia, si fue cubierto por suplente o no, y se informará a las escuelas, Junta Médica y Supervisiones".



"Este procedimiento se aplica porque es importante para la conexión de todo el sistema educativo; tenemos 22.000 docentes y contamos con 1120 unidades educativas. Es muy difícil utilizar los mismos procedimientos que antes. La tecnología nos brinda posibilidades para hacer más eficiente el sistema. Además, queremos hacer que las licencias tengan un modo de ser informadas que respondan a la normativa vigente. Con el paso del tiempo, hubo una flexibilización del modo en el que se toman eso trae una gran ineficiencia, por ejemplo en el pago de los suplentes", explicó la titular de la cartera.



Además, agregó que el sistema "da la posibilidad de que los suplentes, apenas tomen la licencia, son informados en tiempo real y les vamos a pagar al mes siguiente, sin demora. Este sistema va a mejorar mucho la eficiencia de pago y si las personas que acceden a la licencia no van al médico y no presentan la certificación respaldatoria, serán ellos quienes reciban los descuentos".



Para concluir, Silva señaló que "la licencia es un derecho que hay que ejercerlo honestamente. El procedimiento se atiene a la norma existente. Últimamente, hemos ampliado los derechos a licencias, porque en el Consejo Provincial de Educación, con el acompañamiento del gremio, aprobamos la licencia por enfermedad neo proliferativa y para personas trasplantadas. Derechos hay muchos; el asunto es ejercerlos con honestidad y responsabilidad, y que el Estado provincial no sea indiferente al modo en el que este derecho se ejerce, sino que sea ordenador de cómo se pone en práctica".



