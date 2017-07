Montecino Odarda: "la central nuclear es una porfía dañina e irreversible de Weretilneck"

Montecino Odarda, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, manifestó que "no creemos como una salvación a la energía nuclear, la consideramos costosa, peligrosa y generadora de residuos radioactivos".



En este sentido, propuso cambiar este emprendimiento por uno de energías renovables, "que son el presente y el futuro".



El vicepresidente de la CC ARI rionegrina recordó que en la zona donde se planea instalar el emprendimiento existen cinco áreas naturales protegidas: Punta Bermeja, Caleta de los Loros, Bahía San Antonio, Islote Lobos y Puerto Lobos, con poblaciones de lobos marinos, ballenas Franca Austral, delfines como la franciscana y la orca, pingüinos, miles de especies de aves y peces que hacen a la pesca deportiva y artesanal. "El prototipo de central nuclear Hualong 1 devuelve el agua caliente al mar y cualquier mínima falla pondría en riesgo todo el ecosistema".



Montecino Odarda también recordó la vigencia de legislación que declara a Sierra Grande, San Antonio y la comarca Viedma Patagones como municipios "no nucleares", mientras que en nuestra provincia se encuentra vigente la ley 4.631 la cual prohíbe el ingreso, trasporte, trasbordo, traslado, vertido o almacenamiento, permanente o transitorio en el Territorio de Río Negro y su mar jurisdiccional de residuos radiactivos y de desechos o residuos tóxicos.



El concejal de la CC ARI rechazó enfáticamente los ataques del gobernador Weretilnek a la ciudadanía que se manifiesta pacífica y democráticamente en asambleas populares: "lejos de defender a los rionegrinos, el gobernador no hace otra cosa que agredirlos continuamente, en este caso a los activistas en contra del emprendimiento nuclear, pero últimamente lo está haciendo con los empleados estatales, a quienes puso en disponibilidad en el año 2011 y les paga el sueldo endeudando la provincia. También ataca a los productores valletanos a quienes abandonó hace tiempo, los embaucó con el misterioso Libro Blanco de la Fruticultura y dejó a merced del Fracking y las multinacionales que se quedan con las chacras. Referentes sociales como el Padre Luis García y dirigentes gremiales también han sido víctimas de la intolerancia del gobernador. Lamentamos que ahora –en campaña- el "único sueño que no se detiene" sea el de un gobernador testarudo que quiere instalar una central nuclear a los rebencazos, obediente y aplicado en el cumplimiento de las órdenes que Macri le ha dado, sin querer asumir que no tiene licencia social en ningún punto de la provincia para avanzar con esta porfía tan dañina e irreversible".



Por último, Montecino Odarda se mostró confiado en que el Concejo Deliberante va a rechazar la instalación del emprendimiento nuclear: "este Concejo compuesto por muchos jóvenes ha tenido valentía al rechazar por unanimidad el Fracking, el cianuro y el mercurio en Viedma, hemos frenado hace un año junto a vecinos pescadores la pesca de arrastre y le hemos puesto límite a la pirotecnia, entre otras cuestiones muy importantes. La protección del medio ambiente siempre toma gran relevancia en las discusiones, por lo que tengo esperanza en que también rechazaremos esta iniciativa, impulsada por los gobiernos de Macri y Weretilneck. La marcha del 9 de agosto será multitudinaria demostrando que no hay licencia social para hipotecar el futuro de nuestros hijos".