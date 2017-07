Colocación de carteles de propaganda político partidaria en Viedma

En este sentido, la Ordenanza determina la prohibición de "la colocación de todo cartel publicitario, propaganda electoral, política partidaria, comercial, sindical, de organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas u otras constituidas bajo cualquier fin, mediante pegatinas, pasacalles, murales de escrituras y/o pinturas en la vía pública, arbolado postes de luminaria, edificación ornamentaría, garitas de colectivo, paredes de edificios públicos y cualquier otro bien perteneciente al municipio o al dominio privado sin autorización".



Para tal fin se encuentran habilitados los carteles o propagandas pintadas o adheridas a paredes y vidrieras pertenecientes al dominio privado, para lo cual se debe contar con la previa autorización del propietario.



En el caso de postes de alumbrado, se permite, como excepción antes de los (30) treinta días de la fecha fijada para los comicios y hasta (48) horas antes de la misma, con previa autorización municipal, la propaganda política y sindical por medio de carteles.



Dichos carteles deberán respetar una superficie máxima de 0,6 metros cuadrados; estar dispuestos sobre base de cartón o similar, atado o prendido con precinto u otro elemento para su fácil remoción y no deberán entorpecer la visibilidad de cruces de calles y semáforos.



En este caso, los carteles y/o propagandas no podrán ser colocados en las farolas, árboles o postes de Plazas y de los canteros centrales de los Bulevares y paseos peatonales.



Los responsables de no cumplir con lo establecido podrán ser penados con una multa que ronda desde los $5.000,00 a los $10.000,00.y tendrán la obligación de restaurar el daño causado.