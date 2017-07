Veteranos de Guerra rechazan tarea de identificación de soldados sepultados en Malvinas

Hay que recordar que por un acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña, un equipo de trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) busca identificar a los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.



En declaraciones a FM Nativa de Viedma, Pablos señaló que las imágenes que se difundieron de las excavaciones en el cementerio de Darwin en Malvinas violan uno de los artículos del denominado Plan de Proyecto Humanitario y constituyen "una atrocidad".



Recordó que la mayoría de los veteranos y familiares se manifestaron en contra de esta tarea y ahora es evidente que "no cuidaron la parte humanitaria de las familias que entregaron sus hijos a la Patria".



Manifestó que "se acordó desde hace dos años y medio identificar algunos cuerpos de compañeros que no están con su nombre en el cementerio de Darwin, y lo que nosotros hemos dicho con muchos familiares, es que sabemos quiénes son, cómo murieron, la mayoría fueron enterrados por nosotros mismos".



Enfatizó que "es una falta de respeto que a 35 años, dicho por los familiares, abran esta herida profunda, porque ellos ya habían hecho su duelo, ya habían llorado a sus seres queridos, y se vuelve atrás a todo esto solamente por una cuestión política".



Mencionó que "hay una Comisión de Familiares de Caídos que por ley son los responsables del mantenimiento y del cuidado del cementerio de Darwin y ni siquiera ellos fueron convocados".



Pablos señaló que hay una tergiversación de base que tiene que ver con que una parte del Gobierno anterior, acompañado por algunos veteranos, quiso instalar que los caídos en Malvinas eran desaparecidos de la dictadura.



Explicó que "nosotros siempre sostenemos que si bien la guerra fue llevada adelante por un Gobierno de facto y yo con 19 años, conscripto, no tenía nada que ver con la dictadura, ni siquiera tenía el conocimiento profundo que tenemos hoy, fuimos orgullosos a defender a la Patria, con el desconocimiento de lo que era una guerra, pero con el uniforme de San Martín y a defender la bandera de Belgrano. Esa fue nuestra realidad y nuestro orgullo", aseveró.



Dijo que no se duda de lo nefasta que fue la dictadura y demás, "pero nosotros nunca nos sentimos víctimas ni nos quisimos victimizar, y también somos los primeros en no levantar la bandera de la guerra".