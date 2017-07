La Corte de Brasil autorizó el traslado de Ottavio Gigli a Argentina

La comunicación oficial sobre la autorización de traslado fue recibida en esta ciudad durante la feria judicial y de inmediato se libró el oficio correspondiente a Interpol Argentina, requiriendo a dicho organismo la planificación y materialización del viaje. La definición de los aspectos operativos de ese traslado (fecha, medio de transporte, lugar de llegada, etc.) corresponderá al mencionado organismo de seguridad, mientras que a la Justicia local competerá la designación de la comisión policial que deberá recibir al detenido.



El juicio de extradición se desarrolló ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil bajo el número de expediente 1.456 y finalizó en noviembre de 2016, con una sentencia unánime que ordenó la entrega del ciudadano a la Justicia argentina. Sin embargo esa medida no pudo implementarse de inmediato por encontrarse pendiente de cumplimiento una condena a tareas comunitarias dictada contra Gigli por los delitos de falsificación de documento público y uso de documento falso (artículos 297 y 304 del Código Penal de Brasil). Según se detalla en ese expediente, que es público a través de la página web del Poder Judicial brasileño, en marzo de 2017 el juez de Foz de Iguazú a cargo de la ejecución de dicha condena informó al Supremo Tribunal no tener objeción para la entrega del extraditado al Gobierno de Argentina.



En la última semana, luego de haberse practicado un examen de salud al detenido, finalmente la Corte de Brasil autorizó el traslado (en cumplimiento de la sentencia de extradición) y lo comunicó al Juzgado de Instrucción de feria en Roca.



Cabe señalar que la investigación judicial del homicidio que se imputa a Gigli tramitará bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia este martes 1 de agosto. Ello implica la asignación del caso a la Unidad Fiscal Temática N° 1 de Homicidios de la Segunda Circunscripción y la desafectación del caso del juez de Instrucción Maximiliano Camarda, quien estaba al frente de las actuaciones. A partir del arribo del detenido la Oficina Judicial designará a los jueces que deban intervenir en las siguientes instancias del proceso.