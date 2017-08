La provincia no respeta la legislación ambiental

En relación a ello, la Directora de Ambiente del municipio, ing. Laura Juárez, expreso que "La Provincia de Río Negro, a través del DPA pretenden ejecutar el Plan Director Cloacal General Roca, obra de significativa importancia para todos los vecinos de Roca, sin contar con la aprobación ambiental del municipio, quien es autoridad de aplicación y entre otras cosas debe evaluar los impactos ambientales, las medidas de mitigación, resolver la aprobación o no, del mismo y controlar el proceso de ejecución de las obras". Asimismo expreso que el gobierno provincial no solo no respeta la legislación ambiental en perjuicio de la comunidad Roquense, sino que pretende ser juez y parte, es decir evaluar y aprobar su propio proyecto"



La Ley Provincial Nº 3266, establece en sus artículos 5, 6, 22, 28, 38, 41, que son los municipios, quienes como autoridad de aplicación medioambiental, deben evaluar y resolver la aprobación de los estudios de impacto ambiental de todo proyecto de obra publica o privada, que pretenda ejecutarse en su ejido municipal.



Además se pudo saber que el proyecto que será puesto a consideración en la Audiencia Publica tiene varias deficiencias, técnicas y administrativas.



Frente a esta circunstancia, el municipio realizó los oportunos reclamos ante la Secretaría de Ambiente y el DPA, advirtiendo que de no realizar el tramite legal podría traer retardos en la ejecución de las obras, imputable solo a la propia Provincia, quien se ha negado reiterada y arbitrariamente a cumplir con la ley, realizando un procedimiento invalido y que desoye los intereses de los vecinos de la ciudad.



Ante esta situación y hasta tanto no se cumpla con la Ley, la Municipalidad no va a ser cómplice de procedimientos irregulares tales como participar activamente de la referida Audiencia Pública.