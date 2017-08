La propuesta de instalar la central nuclear en el corazón del valle cosecha conmoción y un profundo rechazo

En el marco de una gran asistencia de público, militantes y simpatizantes, y rodeada de referentes de distintos partidos políticos que se suman a su propuesta política, Odarda aseguró que "quiero destacar que hoy nos reúne aquí la coincidencia de ideas, la coherencia en la conducta y el anhelo de una política basada en el trabajo y en el contacto permanente con todos los rionegrinos. Pero lamentablemente, hoy también estamos aquí por la profunda conmoción que nos causa la propuesta de instalar una central nuclear en el corazón del valle".



La candidata de la CC ARI remarcó que "pareciera que el proyecto de la central china debe llevarse a cabo como sea y donde sea, sin escuchar las alternativas de desarrollo de energías limpias, renovables, no contaminantes, más baratas y con igual ocupación de mano de obra que nosotros proponemos y que se están adoptando progresivamente en todo el mundo".



Frente a un gran número de productores frutícolas y trabajadores rurales que se hicieron presentes en el local de campaña, la precandidata a diputada nacional manifestó que "el gobierno ha dado marcha atrás con la intención de instalar la central nuclear en cercanías de Viedma como consecuencia de la enorme manifestación social en contra del proyecto. Lo que el gobierno aún no parece comprender es que la gente dice No a la central en Viedma, No a la central en Río Negro y No a la central en ningún lugar de la Patagonia. Esta postura atraviesa la provincia entera, en todas las regiones. Y más aún en el Alto Valle, donde los productores sienten que, como si fuera poco la herida profunda que causó el fracking, ahora hace falta el tiro de gracia de la central nuclear para terminar definitivamente con la matriz frutícola".



Finalmente, Odarda dijo que "nos opondremos aquí en Mainqué y en todo el territorio de la provincia a que se lleve adelante esta iniciativa. Tenemos la obligación de dejarles un mundo sano, el agua limpia y una tierra productiva a nuestros hijos y nietos".