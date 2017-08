Juez dictó sentencia a sólo 38 horas de cometido un robo en Roca

En primer lugar, ante el juez de Garantías Maximiliano Camarda, se realizó esta mañana la audiencia de formulación de cargos. El fiscal del caso Ricardo Romero imputó al menor de edad el delito de "robo simple" y el defensor particular Gabriel Pérez no formuló objeción a la apertura de la causa.



Inmediatamente después las partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo y que el imputado estaba dispuesto a participar de un procedimiento abreviado, admitiendo su responsabilidad en el delito. De esta manera, se dio por concluida la primera audiencia y finalizó la intervención del Juez de Garantías.



En forma inmediata, a través de la Oficina Judicial se convocó al Juez de Juicio Emilio Stadler, quien dirigió la audiencia de juicio abreviado, recabó del imputado sus datos personales, escuchó los términos y fundamentos del acuerdo de partes y dictó la sentencia oralmente, declarando responsable al menor de edad por el delito de "robo simple" y absolviéndolo de pena, tal como habían solicitado la fiscalía y la defensa en expreso cumplimiento de la ley 22.278 (Régimen penal de la minoridad).



Formulación de cargos



Un joven mayor de edad habría participado del mismo delito por el cual se declaró responsable al adolescente. En su caso, también ante el juez de Garantías Maximiliano Camarda, se realizó una audiencia de formulación de cargos en la cual el fiscal Romero le imputó los delitos de "robo agravado por la participación de un menor de edad y violación de domicilio agravada" por la misma circunstancia.



El imputado fue asistido por el Defensor Oficial Miguel Salomón, quien no formuló objeciones a la formulación de cargos.



En cuanto a la prisión preventiva, el fiscal la consideró innecesaria y propuso en su reemplazo una serie de pautas de conducta que fueron aceptadas por el defensor oficial y resultaron autorizadas por el juez.



Así, Camarda impuso al joven como medida cautelar una prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio, así como la prohibición de realizar a su respecto cualquier tipo de acto de turbación o intimidación, bajo apercibimiento de ser imputado en un nuevo proceso penal por el delito de desobediencia. También dispuso que el imputado debe presentarse una vez al mes ante la Oficina Judicial de Roca y debe informar a ese mismo organismo un eventual cambio de domicilio o salida prolongada de la ciudad.



Plazos mínimos



El delito investigado ocurrió en la esquina de las calles Defensa y Jilguero de Roca, el pasado miércoles alrededor de las 22. Esa misma noche ambos imputados fueron detenidos por efectivos policiales de la Comisaría 21.



Este viernes, a partir de las 10, se realizó la audiencia de formulación de cargos al mayor de edad. Alrededor de las 11 fue la misma audiencia referida al adolescente y poco antes del mediodía comenzó el juicio abreviado, que finalizó en poco más de 10 minutos con el dictado de la sentencia.