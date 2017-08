Paleontólogos argentinos presentaron en sociedad a Patagotitan, un megadinosaurio que vivió hace 101 millones de años en la Patagonia, donde también habitaron los gigantescos Argentinosaurus y Puertasaurus. Alcanzaba los 40 metros de longitud y su peso rondaba las 70 toneladas.



Patagotitan superó todos los parámetros conocidos. Al elevar su cuello, podía alcanzar una altura semejante al séptimo piso de un edificio. Pero, más allá de sus medidas descomunales, representa un valor aún mayor para los científicos, porque se encontraron al menos seis ejemplares de esta nueva especie y se pudo reconstruir la mayor parte de su cuerpo.

Presentaron a Patagotitan, el dinosaurio más grande de todos los tiempos



El paleontólogo del Museo Egidio Feruglio (MEF) y del CONICET José Luis Carballido comentó a la Agencia CTyS-UNLaM que “se encontró la mitad del cuello, ocho o nueve vértebras dorsales, el sacro, más de 30 vértebras caudales, escápulas, coracoides, costillas, el húmero, el pubis, el fémur, por lo que pudimos hacer una reconstrucción tridimensional de su cuerpo y una estimación muy precisa de cuánto pudo pesar en vida”.



“Es súper interesante este hallazgo, porque los restos que se habían encontrado de estos dinosaurios herbívoros gigantes de la Patagonia eran fragmentarios, siquiera teníamos de ellos un fémur y un húmero, que son los huesos que se suelen utilizar para establecer la masa corporal de los animales extintos”, explicó el autor principal del estudio publicado hace instantes en la revista científica Proceedings of the Royal Society.

Con este descubrimiento en la localidad La Flecha, a 260 kilómetros al oeste de Trelew, provincia de Chubut, los paleontólogos no solo pudieron establecer con precisión la masa corporal de esta nueva especie a la que bautizaron como Patagotitan, sino que también pudieron determinar las relaciones de parentesco con otros titanosaurios gigantes que hubo en la Patagonia.



El doctor Diego Pol del MEF y del CONICET aseguró que “el estudio de la anatomía y las comparaciones que llevamos a cabo reveló similitudes notables en las vértebras de Patagotitan con otros gigantes encontrados en Patagonia, tales como Argentinosaurus y Puertasaurus, que estaban también entre los dinosaurios más grandes conocidos. Estas otras dos especies, sin embargo, eran varios millones de años más modernas que el Patagotitan”

“Realizamos un estudio filogenético, que consta de un análisis computacional de las diferentes similitudes y diferencias anatómicas de las especies de titanosaurios, el cual es un paso indispensable para comprender la evolución de este fantástico grupo de dinosaurios”, aseguró Pol. Y agregó: “Este análisis confirmó las sospechas y conocer tantos detalles de la anatomía de Patagotitan fue una pieza clave para unir muchas fragmentos de un gran rompecabezas“.



Carballido explicó que “como todas estas especies gigantescas de la Patagonia estaban muy emparentadas, relacionadas, al saber cuánto medía el Patagotitán, pudimos aproximarnos a saber cuánto midieron el Argentinosaurus, el Puertasaurus y el Futalognkosaurus”.



“Todas estas otras especies también tenían dimensiones descomunales, apenas un cinco o diez por ciento menores que el Patagotitan”, mencionó Carballido. En efecto, los científicos tratan de interpretar por qué los titanosaurios desarrollaron formas tan gigantes hacía fines del Cretácico inferior y comienzos del Cretácico superior, hace unos 100 millones de años, en la Patagonia argentina.