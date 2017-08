“El gran derrotado en las PASO fue el gobernador Weretilneck”

“El gran derrotado en la elección fue el gobernador Weretilneck que quedó tercero en la elección y no alcanzó a tener los votos para que ingrese un diputado nacional de su fuerza política” afirmó Accavallo.



El dirigente frentista continuó expresando “indudablemente las políticas de Weretilneck de querer llevarse a todos los rionegrinos por delante con la instalación de una central nuclear, clausurando el debate en la legislatura, endeudando irresponsablemente la provincia, dejando que la policía se autogobierne, acompañando las políticas que impulsa Macri, ajustando permanentemente en salud y educación y anunciando obras que nunca se realizan o se hacen mal fue lo que la gente evaluó para retirarle el apoyo al gobernador”.



El presidente del Frente Grande explicó que “hay que tener en cuenta que Weretilneck ganó la elección del 2015 con un 52% de los votos y ahora poniéndose él como cabeza de la campaña a diputados sacó el 17,5% de los votos, o sea no puede decir fueron los candidatos porque en realidad no los conocía nadie. Fue su gestión la que fue plebiscitada y sufrió una baja del 35% de los votos en un año y medio”.



Asimismo expuso que “estos resultados son un gran impulso para el Frente para la Victoria, ya que la gente confió en nuestra propuesta y nos puso como freno a la políticas antipopulares que quieren implementar en Rio Negro el presidente Macri y Weretilneck”.



“De nuestro accionar político e institucional depende que la sociedad nos de el respaldo para gobernar en el 2019 los destinos de la provincia. Con este objetivo vamos a trabajar con mucha responsabilidad y seriedad proyectando a nuestros mejores compañeros para que sean los conductores de un nuevo proyecto provincial con empleo, desarrollo productivo e inclusión social” finalizó Accavallo.