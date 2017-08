Zara reconoció a Guadalupe Klug y Matías Roth, deportistas maragatos destacados a nivel internacional

Rodeados de sus familiares y amigos, ambos jóvenes compartieron un ameno encuentro con el jefe comunal y conversaron sobre su desempeño deportivo, la dedicación a la disciplina que eligieron como estilo de vida y las actividades previstas a futuro.



En la oportunidad, el director de Deportes resaltó el desempeño de los jóvenes maragatos y contó a los presentes que la iniciativa de recibirlos surgió de parte del Intendente, "para salir de la rutina, escucharlos y que nos cuenten lo que ha sido el año deportivo de cada uno".



En primera instancia la joven campeona sudamericana de patinaje artístico, Guadalupe Klug, contó acerca de su participación en "muchos torneos" que la fueron encaminando al torneo que se desarrolló en la ciudad Mar del Plata, donde obtuvo su máximo título, hasta ahora.



"Son muchos torneos, viajes y gastos que hacemos con esfuerzo de nuestros padres", dijo la joven que, además, comentó que dedica entre 4 a 8 horas diarias de entrenamiento y para ello asiste al gimnasio del Colegio María Auxiliadora y al Club de Amigos del balneario El Cóndor para tomar clases y participar de clínicas intensivas.



Con 18 años, Guadalupe se encuentra a solo dos categorías de poder medirse para integrar la Selección Nacional y en ese sentido destacó que en el país hay un excelente nivel; "se notó en el sudamericano, pero muchas veces no se habla tanto de la disciplina".



Por su parte, el atleta Matías Roth repasó su actividad en el primer semestre del año. Propio de su estilo y desempeño remarcó: "pude mantener el rendimiento que traigo desde 2012 y este año fue bastante positivo, gané las carreras más importantes del país con seis récords argentinos y seis sudamericanos".



"Lo más importante fue el 14 de mayo, en Rosario, cuando hice el récord argentino y el sudamericano de 21 km y clasifiqué directamente para el Mundial de Francia, en París, que se va a realizar el año que viene en el mes de marzo", comentó.



Roth expresó su orgullo de "seguir representando a Patagones haciendo las cosas lo mejor posible para mantenerme porque la edad no me permite mejorar, sino mantenerme y es la etapa más difícil, cuesta el doble".



Además, agradeció a la Dirección de Deportes y al municipio por el acompañamiento que le brindan "cada vez que me toca representar a Patagones".



Por otra parte, el exitoso atleta detalló los compromisos deportivos de cara al segundo semestre; entre ellos en la carrera aniversario de General Roca, la Maratón Stilo y añadió uno de los objetivos más preponderantes: "busco hacer una buena pretemporada en enero para que llegar al mundial. Espero que esta vez la Confederación Argentina de Atletismo me lleve, tengo cuatro clasificaciones y estoy séptimo en el ranking mundial de la categoría Elite -21 km".



Para finalizar, Zara entregó presentes a los jóvenes y reconoció el ejemplo que ellos representan para sus pares de Patagones.



Además, expresó: "el mérito es de ustedes. Les agradezco el esfuerzo que hacen para representar a Patagones, más que nada de sus familias. No es sencillo salir, hacer tantos kilómetros porque estamos tan lejos de todo".



Al mismo tiempo, reconoció la trayectoria de Roth y resaltó que "con tantos años, Matías nos sigue representando y estando en los más alto".



Por último, el jefe comunal instó a los jóvenes deportistas a continuar trabajando sobre sus objetivos y se puso a disposición de los mismos junto a su equipo de Gabinete: "en lo que podamos los vamos a ayudar", dijo y, al mismo tiempo, aseguró que "para nosotros el deporte es fundamental. Hoy vemos que el tema de adicciones es muy fuerte, hay chicos en la calle y tenemos que ver cómo los sacamos. Creo que la única manera es el deporte; traerlos a los clubes y a la municipalidad, sacarlos de las calles que no anden dando vueltas y terminen delinquiendo y para eso ustedes son el mejor ejemplo".