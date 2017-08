Rousiot se solidariza con los docentes frente a los ataques del gobernador

Hay que recordar que desde el Ministerio de Educación y DD.HH emitieron un comunicado responsabilizando al gremio de confabular con los Soria para "desgastar al gobierno provincial en Roca".



"Mi solidaridad los trabajadores de la educación y el gremio que los representa y mi absoluto repudio a un representante del pueblo que no hace más que perseguir a quien piense diferente, con argumentos falaces y malintencionados, como lo ha hecho ya en varias oportunidades" expresó Rousiot.



En la misma línea, la concejal consideró preocupante que la actual gestión no escuche la decisión del pueblo. Además, se lamentó que el gobierno provincial no sepa canalizar las demandas del pueblo y recurra a este tipo de prácticas que nada tienen que ver con la discusión de ideas.



"Quedo absolutamente demostrado con el resultado electoral que la población acompaño ampliamente el proyecto del FPV y de María Emilia Soria, como la única representante capaz de defender los intereses de los rionegrinos y las rionegrinas en el Congreso de la Nación.



Por último, la concejala aseguró que el resultado "surge del trabajo serio de la diputada Soria en el Congreso, la propuesta de freno al avance sobre los derechos de los ciudadanos que venimos sosteniendo desde el FPV y el entendimiento del pueblo rionegrino que el candidato de Weretilneck llegaría arrodillado al Congreso, dada la pésima situación económica y financiera en que la gestión de Juntos a impuesto en la Provincia".