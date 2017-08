Molinari cuestionó la poca intervención del Estado, por la agresión a la nena

El hecho, que conmueve a toda la comunidad, tiene a su principal responsable detenido, pero existía una disposición judicial que impedía el acercamiento del agresor a la menor y su madre, que efectivamente no se cumplió.

"No es posible tolerar que en una situación como esta, y con los antecedentes que estamos conociendo, no se hayan tomado las medidas suficientes para impedir que esta persona se acerque a la nena, que ya había sido víctima de golpes con anterioridad", dijo Molinari.

"Sabemos que ahora está en buenas manos, atendida por los médicos y contenida, pero es necesario realizar un abordaje integral para garantizarle el futuro digno, lejos de los peligros a la que estuvo sometida, además por la ausencia de las políticas integrales que el Estado debe proporcionar a los sectores más vulnerables", continuó.

La concejal, como integrante de este consejo del que forman parte también organizaciones que tratan la problemática de la niñez, aseguró que existen equipos técnicos capacitados para abordar la situación. "Pero indudablemente está fallando la conducción, y de ser necesario, las autoridades políticas encargadas de velar por los derechos de los más vulnerables, deberán dar un paso al costado", sostuvo.