El que debería renunciar es el Ministro Galli

En un marco de ausencia total de políticas públicas que permitan resolver los problemas sociales más acuciantes en nuestra provincia y "en un contexto de vulneración de derechos, pauperización social, ajuste y crisis, el Ministro Galli pareciera que perdió contacto con esa realidad, a tal punto de no saber si aún es ministro o está en su casa jugando al juego del distraido" afirmó el referente viedmense de Nuevo Encuentro.





"Las dadivas en las elecciones de Jacobacci y en las recientes PASO, la no resolución de la violación de los derechos laborales más básicos de empleados y becados en el Estado, la continuidad de las mafias de trata de personas y corrupción de menores, las condiciones indignas en las que se tienen que desempeñar los y las promotoras sociales, y un sinfin de barbaridades más, dicen muchisimo de una gestión que está agotada, es inoperante y, por sobre todo, es insensible en términos sociales" agregó.





La reciente denuncia pública de las y los trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) acerca de las condiciones laborales, la falta de recursos humanos y materiales, y de funcionarios que no están a la altura de las circunstancias más la situación de violencia irracional que sufrió una beba en Viedma en estos días "desnudan la ausencia brutal de políticas y acciones de contención y tutela social. El responsable de todo esto es, principalmente, el Gobernador Weretilneck por dos razones: por abandono de personas y por designar funcionarios incapaces e irresponsables" cuestionó Chironi.





"Desde Nuevo Encuentro exigimos la inmediata renuncia del Ministro de Desarrollo Social y de todos los funcionarios de ese ministerio. Demandamos que, de una buena vez por todas, la dignidad y la busqueda incansable de la equidad social sean el "norte" de las Políticas de Estado" finalizaron.



Matias Chironi