Ajedrez y ciclismo definen los seleccionados rionegrinos para Evita

En esta oportunidad, se trata de 70 chicos que se darán cita en General Roca y Sierra Grande para definir los equipos provinciales de ajedrez y ciclismo de montaña.



El selectivo de ajedrez se llevará adelante en General Roca donde se espera la participación de 50 chicos de entre 14 y 16 años de distintos puntos de la provincia, durante sábado y domingo.



El selectivo se realizará en la modalidad torneo en el Cuartel de Bomberos voluntarios de la ciudad. Los mejores ajedrecistas ganarán su lugar en los equipos rionegrinos: en la categoría sub 14 serán cuatro varones y dos mujeres y en sub 16 tres varones y tres mujeres.



Por otro lado, el fin de semana también habrá selectivo para el ciclismo de montaña en Sierra Grande, bajo las órdenes del entrenador Cristian Marican para chicos y chicas de 13 y 14 años.



Habrá pruebas de circuito cross country el sábado y de rally el domingo, con la presencia de los entrenadores de las Escuelas de Iniciación Deportiva de ciclismo de la provincia.



En el caso del ciclismo categoría sub 14, el seleccionado rionegrino estará integrado por dos mujeres y dos varones.



Mar del Plata recibirá del 9 al 14 de octubre la final nacional de los Juegos Evita para deportes de conjunto, donde competirán equipos de todo el país.



La organización de los selectivos es llevada adelante por la Federación de Ajedrez Rionegrina en ajedrez y por la Escuela de Ciclismo de Sierra Grande en ciclismo de montaña, con el apoyo de la Secretaría de Deporte.