Ni acá ni en ningún lugar, NO a la central nuclear!

Ante los rumores de decisión del gobernador de no seguir avanzando con el proyecto de la central nuclear, queremos desde nuestro lugar felicitar a todos los vecinos y vecinas que se movilizaron, fundamentalmente a partir de la organización de la Asamblea No Nuclear. Es una muestra admirable de lo que se puede lograr a partir de la participación ciudadana. Los y las representantes del pueblo no podemos mirar para otro lado cuando el pueblo habla tan claro. Volvemos a reiterar las felicitaciones a la asamblea por este logro, entendiendo que fueron sus acciones las principales protagonistas de esta lucha.