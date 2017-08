Ruta 22: "Hay que buscar una solución alejada de la puja política"

La opción más acertada, consideró el Legislador, “es solicitar la intervención de la cátedra de la “Maestría en Ingeniería Vial”, de la Universidad Nacional de San Juan, entidad reconocida en todo el país.



“Ahora podemos ver, luego de esta audiencia que se hizo en Roca, que otra vez lo peor de la mala política metió la cola, porque cada uno se mira el ombligo, escucha su voz, y no piensa en lo que manifiestan los vecinos de la ciudad”, señaló Palmieri en declaraciones al programa “Palabra de Radio”, que conduce el periodista Hugo Alonso en FM Show.



“Y creemos que es necesario consultar a un tercero imparcial, porque nosotros también formamos parte de un gobierno, y porque como están dadas las cosas, creemos que no se va a resolver nunca de manera satisfactoria”, apuntó.



“Tenemos que entender que está en juego algo mucho más importante que una discusión política coyuntural. Tenemos que pensar que sólo el año pasado la ruta se llevó 85 vidas y que fueron 17 en lo que va del año”, manifestó.



“Lo que hicimos fue investigar cuál es la entidad más seria para obtener un dictamen técnico. Y la Universidad Nacional de San Juan tiene una Maestría en materia vial. Esto no quita que si alguien conoce otro organismo externo, que pueda colaborar a que la gente de Roca tenga la respuesta que está buscando, bienvenido sea”, contó sobre la propuesta.



El Legislador cuestionó a Vialidad Nacional porque “ha sido por mucho tiempo insensible a los reclamos y los planteos de la comunidad”, y también objetó la postura del Ejecutivo local porque “el Intendente se arrogó la propiedad de la opinión de todos los vecinos, con argumentos que no siempre eran del todo sólidos desde lo técnico ni factibles”.



Sobre la oportunidad de la iniciativa de la dirigencia de Juntos, aclaró que “en todo caso aparecemos ahora porque los proyectos terminan de aparecer ahora”.



De todos modos, consideró que “en la relación entre la municipalidad y la Nación, ya hay un punto de no retorno, donde cada uno sólo escucha su propia voz”.



Palmieri advirtió, al analizar la importancia de la audiencia pública a realizarse el 31 de este mes que, “la audiencia no va a frenar el curso de la obra, porque hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional tiene la potestad de seguir con la autopista como está y la audiencia se realiza por instrucción de la justicia. Aunque es el ámbito adecuado para que Vialidad Nacional escuche las voces y opiniones, para después avanzar con el proyecto en consecuencia”.



Respecto de la traza, otro aspecto polémico, aclaró que “los estados deben tener continuidad institucional, sino sería un eterno borrón y cuenta nueva, por ejemplo, cada vez que asume un intendente o cada gobernador”.



Recordó que “en 2004 el intendente de Roca, Carlos Soria, el de Cipolletti, Alberto Weretilneck, el Gobernador, Miguel Saiz, y el Presidente Néstor Kirchner, firmaron un acuerdo para que la ruta 22 pase por donde está ahora. Por eso 13 años después no se puede pedir, aunque nos guste, que la ruta debe ir ahora por la barda norte, porque debe existir esa continuidad institucional”.



Por último, dio a conocer las prioridades de quienes forman parte del gobierno provincial en relación con este tema, y adelantó que “el eje número uno es la seguridad, también lo estético es importante, y ojalá que quede lo más lindo posible, pero el eje principal es la seguridad”.



“Creo -añadió-, que con una opinión experta y que no forme parte de la puja política, tenemos más chances de resolver mejor la situación, porque hoy quedaron los vecinos en el medio de un conflicto político coyuntural del que no quieren ni tienen porqué ser parte. Por eso proponemos una mirada externa, y experta, para que de una vez por todas la obra se pueda llevar adelante”.