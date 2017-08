Importante manifestación de vecinos en contra de las murallas

Mas de 1.500 vecinos, muchos con carteles y banderas argentinas, se hicieron presentes en el lugar soportando la baja temperatura y la lluvia por momentos, sin que ello fuera motivo para que nadie se moviera de la rotonda y sin entorpecer para nada el transito sobre la Ruta 22, expresaron su oposición al proyecto de Vialidad Nacional.-



Soria agradeció a los vecinos preocupados por la obra "Todos vamos a coincidir que la obra de ampliación de la Ruta 22 es absolutamente necesaria", decía el Intendente, agregando, "Sin embargo Vialidad Nacional pretende elevar la ruta con murallas y los roquenses no estamos de acuerdo, no coincidimos con ese proyecto de obra. Que quede muy claro, esto no es en contra de ningún gobierno, esto no es en contra de ningún otro dirigente político, esto es a favor de nuestros hijos y de nuestros nietos. No a la muralla de Vialidad Nacional, que nos respeten y nos escuchen" decía Soria



El mismo Intendente invito a los vecinos a recorrer la Rotonda principal de ingreso a nuestra ciudad, sin bajar a la Ruta, moción que acompañaron los presentes bajo la consigna "No a la Muralla".



Finalmente y luego de culminar el recorrido por la rotonda, Soria agregaba, "Vecinos y Vecinas, Todos nos damos cuenta que estamos ante esos momentos que marcan un punto de inflexión, esos hechos que marcan un antes y un después en nuestra historia. Cada roquense guardara en su memoria y tendrá la responsabilidad de contarle a sus hijos donde estaba y que hizo cuando quisieron venir a hacernos seis murallas elevadas sobre la ruta para partir en dos a nuestra querida ciudad"..



Antes de retirarse del lugar, los vecinos entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.