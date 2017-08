Dos ex Pumas participaron en el selectivo de rugby rionegrino

Tras evaluar el nivel y desempeño de los chicos que fueron parte del selectivo, el seleccionado de rugby rionegrino, categoría sub 16, confirmó el listado de jugadores que serán parte de la final nacional de los Juegos.



La selección la realizaron los entrenadores de la Federación Rionegrina de Rugby, con el acompañamiento de Pedro Baraldi, ex jugador de Los Pumas y Gustavo Piergentili, ex Puma de seven.



El equipo quedó conformado por Tomás Gómez, Molla Klein, Matías Fernández, Juan Pedro Palacio y Juan Valdebenito de Cipolletti, Franco Richi, Mateo Fisenty, Lautaro Assef, Fidel López y Juan Hernández de General Roca, Felipe Dángelo de Viedma y Matías Krapp, Jónathan Pérez y Federico Martín de Catriel.



En el evaluativo se observó la capacidad técnica y física de los rugbiers, además del nivel del juego en equipo en la modalidad de seven.

El seleccionado de rugby competirá en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre en la final nacional de los Juegos Evita.



El selectivo fue organizado en gestión asociada entre la Federación Rionegrina de Rugby y la Secretaría de Deporte.