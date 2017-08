Pérez Estevan: "Mango no tiene vergüenza en usar el caso Maldonado para rapiñar algún rédito político"

El funcionario remarcó que "en principio quiero dejar en claro la preocupación del Gobierno de Río Negro por la desaparición de Santiago Maldonado. Nuestra Policía está colaborando permanentemente con la investigación y trabajando en las distintas búsquedas cada vez que hay una solicitud del Juzgado a cargo del Dr. Otranto en la vecina provincia de Chubut".

Añadió que "valiéndose de un artículo periodístico basado en trascendidos, Mango pretende vincularnos como Gobierno a un hecho tan grave, indicando que supuestamente sabemos qué pasó con Maldonado. Realmente no se entiende cómo una persona que dice estar comprometida con la sociedad, puede utilizar maniobras tan burdas y de bajo nivel. No es la primera vez que utiliza el descrédito como argumento, pero esta vez ha ido demasiado lejos sin importarle en lo más mínimo lo que sus mentiras generan, no sólo en nosotros que ya estamos acostumbrados, sino en los familiares, amigos y todas esas personas que tienen una verdadera preocupación por saber qué pasó con Santiago".

"Es una verdadera barbaridad que diga que sabemos dónde está. Duele mucho ver cómo por una foto en algún medio de prensa, un legislador es capaz de tener estas actitudes", explicó el Ministro.

Pérez Estevan confirmó su participación en una reunión en la que estuvieron presentes además la Procuradora y el Fiscal General de la Provincia, Fiscales, Jueces, y posteriormente representantes de las fuerzas de seguridad de Río Negro y Chubut, así como de las fuerzas federales, todo en el marco de análisis de cuestiones judiciales.

"Con no más argumentos que una nota periodística, Mango me atribuye un supuesto diálogo con un Comandante Méndez de Gendarmería, alguien con el que no crucé palabras. No sé cómo un legislador puede decir semejantes barbaridades con el objetivo de querer involucrar al Gobierno rionegrino en un hecho que pasó en otra provincia y en el que no participaron las fuerzas de seguridad rionegrinas. Tratar de lucrar políticamente con una situación tan delicada y sensible no merece otra cosa más que el repudio", marcó el Ministro.

"Además, dice que en esa reunión se habló del tema Maldonado, cuando la misma se realizó un día antes. Esto no hace más que demostrar la incoherencia y la mala intención de la denuncia del legislador Marcelo Mango", resaltó.

Más allá de ello, el ministro de Seguridad y Justicia, Pérez Estevan, adelantó que contestará como corresponde el Pedido de Informes del Bloque del FpV, en los próximos días.