Apareció con vida Cintia Belmar

Cintia Belmar, la joven de 22 años, fue encontrada en la calle Anasagasti, en el barrio 10 de Diciembre. El dato fue confirmado por el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Perez Estevan.

La muchacha salía corriendo de uno de los pasajes del barrio pidiendo ayuda y un taxista que circulaba por el lugar, la levantó de inmediato.

El hombre decidió trasladarla hasta el supermercado de La Anónima, a dos cuadras de donde la encontró, donde pidió ayuda al personal de seguridad.

“Sabía que era ella porque había visto su foto. No me dijo nada, lo único que hacía era llorar. No se si estaba golpeada porque se tapaba la cara y no paraba de llorar. Paré en el supermercado porque no sabía qué hacer con la chica. El de seguridad quiso bajarla pero le dije que no”, indicó el taxista Antonio González.

Luego de darle aviso a la policía, una ambulancia trasladó a Cintia al hospital zonal. Aseguran que la joven pudo subir por sus propios medios aunque comerciantes de la zona que observaron el operativo, relataron que la muchacha estaba en shock.

La joven desapareció ayer por la mañana luego de dejar a su hijo en el jardín en la calle Elflein y Palacios. Sus familiares relataron que se comunicó con su novio y describió que había sido secuestrada y subida a una camioneta roja.