IncomunicaRNos, la realidad desconectada

También se confirmó que en algunas regiones no resultaría por no contar con servicios de comunicación y que las líneas se saturarían en los horarios donde generalmente se realizan los informes para alcanzar a llamar a suplentes.



El gobierno armó su noticia, expuso números y callaron datos. Por ejemplo, no dice que la cantidad de llamados representa menos del 0,1% de la cantidad de docentes de educación inicial y primaria. Tampoco, que la cobertura de cargos fue inferior a la que se realiza con la intervención directa de los equipos directivos y supervisivos.



UnTER lo expuso en la paritaria y en los encuentros con el gobierno, cuando se rechazó este programa, es más fácil alimentar el imaginario de maestros y maestras que no van a trabajar que implementar una efectiva informatización del sistema. Se posicionan como patronal que controla y cortan el hilo por lo más delgado.



Hace meses que desde el Departamento de Salud en la Escuela se denuncia el mal estado de las escuela y las consecuencias que afectan a la salud de estudiantes y trabajadorxs. De nada sirven los informes ni las pruebas con nombre y apellido de quienes no cumplen con su tarea.



Exigimos que el gobierno ponga más atención al desempeño de sus funcionarixs, que arregle las escuelas y dé urgente respuesta a las necesidades reales de las instituciones educativas.



Gral Roca- Fiske Menuco, 5 de septiembre de 2017



Claudia Asencio, Secretaria de Salud en la Escuela.

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura

Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto

Patricia Cetera, Secretaria General