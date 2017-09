Discriminación, Mapuches y Maldonado, por Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Tierras originales de los Mapuche

A los Mapuches se los trata como desadaptados sociales y contrarios a las leyes, porque reclaman derechos ancestrales desde su cultura y piden ser escuchados en sus demandas territoriales, conforme lo establece la Constitución Nacional que debe llevarse adelante, (art. 75 inc. 17) y de acuerdo a lo dispuesto por ley 26.160, que protege las tierras de los pueblos originarios y que vence el próximo 23 de noviembre; norma esta a la se solicita que se prorrogue. Y cuando, con motivo de sus protestas, no atendidas adecuadamente, se producen enfrentamientos y cortes de ruta, se los hace aparecer como si se estuviera ante ejércitos enemigos subversivos, cuando el tema no supera lo que sucede con problemas y situaciones policiales comunes en el resto del país, en reclamos sociales.

A los Mapuches se les echa la culpa de ser un peligro, en base al cual Argentina perdería territorio y pretenden, absurdamente, que esos pueblos originarios sean tenidos como terroristas peligrosos porque, a su vez, tienen palos y piedras, como elementos poderosos para atacar la soberanía nacional.

Además, la reprobación a los aborígenes también se la busca fundar en hechos del Siglo XIX que, por supuesto, no tienen ninguna entidad en este momento.



Tierras argentinas de los ingleses

Mientras tanto y en contraste, hay que recordar, que en marzo de 2016, el presidente Mauricio Macri viajó al sur y se hospedó en la propiedad de Joseph Lewis. Este último, es un empresario británico de 79 años, con una gran fortuna, que lo ubica entre los seis ingleses más ricos del mundo. La mansión que posee, de 3.600 metros cuadrados, se encuentra frente al Lago Escondido, Provincia de Río Negro. El mencionado empresario tiene miles de hectáreas en la Patagonia, y cerró el camino de acceso al Lago Escondido, violando las normas que establecen que las costas de lagos tienen que ser de acceso libre para todos. También violó Lewis las normas que se oponen a la concentración y extranjerización de la Tierra. Al respecto hubo planteos de distintos tipos por esa actitud del empresario y en 2009, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro reconoció la razón a quienes reclamaban la facilitación del acceso al Lago Escondido. Hasta el día de hoy eso no se ha logrado. Pero en la visita y hospedaje en Lago Escondido de Mauricio Macri éste decidió nombrar a la vocera de Lewis Dalina Pinacho, como directora de la Radio Nacional Neuquén. Y, por si fuera poco, el 1º de julio del año pasado, el presidente firmó el decreto 820/16, modificando el Decreto reglamentario de la Ley 26.737 de límites a la titularidad de tierras rurales por extranjeros. El decreto presidencial derogó los artículos que fijaban en mil hectáreas el límite que un extranjero podía poseer en el país, y otorgó otros beneficios que favorecieron a Lewis, Benetton y otros.

A su vez, hay que reparar que Lewis es el mayor accionista privado de la empresa de electricidad Edenor, a la que se le actualizaron las tarifas eléctricas en su favor y, en el presupuesto 2017, elaborado por el Poder Ejecutivo y ya convertido en ley, el Estado le perdona a dicha empresa una deuda de 1.229 millones de pesos.



Macri y su querido rey de España

Pero el ataque a los Mapuches (pueblo descendiente de Tehuelches y Araucanos), contrasta una vez más, en lo que hace a educar en la verdad histórica y nuestros pueblos originarios, cuando en Tucumán, en julio del año pasado, con motivo de la celebración de los doscientos años de la independencia, el presidente Macri dijo al Rey de España que estaba presente, que al tiempo de firmar la independencia los patriotas, "claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de España". O sea, hizo un pedido de disculpa a la potencia colonizadora diciendo que nos independizamos sufriendo no seguir estando bajo el yugo del imperio español.

Nuestro presidente se ha mostrado sumiso a la potencia colonizadora, permisivo ante los extranjeros, para garantizarle tierras argentinas, pero ataca y busca criminalizar a los pueblos originarios, que siempre estuvieron aquí y ayudaron en la gesta patria, dando hasta su vida, para consolidar la independencia del país.



Santiago Maldonado

Por su parte, un joven como Santiago Maldonado, que advierte y sufre la injusticia de situaciones que se dan en el país con los aborígenes y busca comprometerse, desapareció en medio de la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Cus-hamen, Chubut, el 1 de agosto.

Hubo y hay serios elementos de prueba que indican que fue Gendarmería la fuerza que los detuvo y luego no se supo nada más de él.

Mientras tanto el gobierno nacional, más de seguir lo que manda la ley sobre desaparición forzada de personas, en el sentido de profundizar la investigación del paradero de Santiago Maldonado objetivamente, se ha ocupado de negar los hechos, en una defensa irracional del accionar de la Gendarmería en lo sucedido, se ha sobredimensionado pruebas inválidas en el caso, se ha descalificado a la fiscal actuante y se tiene como desestabilizadores de la institucionalidad a quienes preguntan por el paradero del joven.

En un país que ha sufrido 30.000 desaparecidos y que tiene aún una herida abierta en ello es fundamental tener memoria y educar sobre lo que sucedió.

Resulta grave entonces, que el Ministerio de Educación quiera sancionar a quienes, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, hicieran referencias alusivas a ello y por ende, al caso de la desaparición de Maldonado. Se afirma por las autoridades y algunos sectores que se estaría mal formando sobre la realidad a los niños, cuando es fundamental que los jóvenes conozcan que, ante la clara sospecha de una desaparición forzada, no se puede ser indiferente. Debemos ocuparnos de que no se olvide lo que aconteció, en un recuerdo activo, para que no vuelva a suceder.

Reclamamos la aparición con vida de Santiago Maldonado.



Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Abogado constitucionalista y columnista de opinión



www.arbia.org.ar