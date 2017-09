Molinari: "Parece que a Rousiot le molesta que lleguen obras a la ciudad"

De todas formas, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza por la cual se amplía el presupuesto municipal para comenzar con la ejecución de las obras.



Explicó Molinari que "este es un primer ingreso, son 75 millones para todas las plazas de los barrios y otros corredores verdes".



"No es solamente el embellecimiento, sino también crear espacios para el esparcimiento y la diversión", sostuvo.



Continuó: "Son muchas las obras y es difícil priorizar, pero durante el gobierno anterior fuimos severamente castigados y no recibidos, en cambio hoy en obras nacionales tenemos más de 200 millones de pesos en marcha".



"Tenemos la suerte que hoy nuestro intendente sea escuchado", remarcó.



"Producto de la desconfianza de Rousiot, el secretario de Economía Hernán Perafán asistió al Concejo Deliberante para explicar los alcances del proyecto y asegurar una vez más qué somos escuchados en el gobierno nacional para que lleguen a la ciudad fondos que le signifiquen beneficios a nuestros vecinos", dijo Molinari.



Se trata de un desembolso millonario con el cual se pretende ejecutar refacciones integrales en seis plazas de la ciudad, incluidas las dos céntricas San Martín y Alsina.



"Según Rousiot, la mitad de estos fondos se van para estas dos plazas, en perjuicio de otras plazas, pero no puede decir la concejal que el intendente solo ha gestionado obras para el centro de la ciudad, la costanera o los barrios más acomodados", insistió la edil radical.



"Prueba de ello es el notable avance en los trabajos de colocación de servicios básicos en el barrio 30 de Marzo, tras años y años de gestiones sin tener respuestas favorables por parte de un gobierno nacional afín a la concejal del Frente para la Victoria. Estas obras y otras que se ejecutan en el sector oeste de la ciudad se logran con una inversión del gobierno nacional de más de 90 millones de pesos, imposibles de conseguir hace poco menos de dos años", continuó.



Dijo Molinari: "Parece que a Rousiot le molesta que lleguen obras a la ciudad y que el intendente no necesite de intermediarios para gestionar las mejoras que necesitamos, como pasaba en el gobierno de Cristina Fernández de kirchner".



"Recuerdo con pesar que en oportunidad del discurso inaugural de las sesiones ordinarias, el intendente aprovechó para anunciar varias de las obras que ya se están ejecutando, que no fueron consentidas con el aplauso respetuoso de algunos pocos concejales de la oposición. Esa postura mezquina y egoísta no le permite ver más allá de los beneficios que llegan a la ciudad en mano de obra y calidad de vida", continuó.



"No recuerdo ver a la concejal molesta cuando la familia Soria llegaba a Viedma a llevarse todo por delante, poniendo en disponibilidad a miles de trabajadores, y tratándonos a todos de vagos", finalizó.