Denuncian despidos y precarización laboral en el Estado Rionegrino

"El gobierno de Río Negro no sólo incrementó la utilización de contratos laborales que precarizan las relaciones laborales, sino que los ha utilizado como prenda de cambio partidaria; para engrosar salarios de funcionarios y punteros políticos; o, lo más preocupante, para disciplinar a las y los trabajadores" aseveraron desde Nuevo Encuentro.



El caso más claro es el del Ministerio de Desarrollo Social, donde casi 400 trabajadores están contratados bajo la modalidad de beca, "en el Ministerio que atiende a los sectores más vulnerados y vulnerables se vulnera uno de los derechos fundamentales: el de trabajo digno y bien remunerado" advirtió el Presidente del partido Leandro García.



"Hemos recibido además denuncias de maltratos, persecusión, condiciones indignas, falta de recursos, presiones e incluso de despidos injustificados. Estos casos demuestran que el gobierno de Weretilneck no sólo se muestra insensible al despedir trabajadores o trabajadoras, sino que también utiliza la herramienta disciplinadora más autoritaria: el despido por cuestiones políticas o ideologicas" abundó el referente del espacio.



A su turno, Matías Chironi denunció específicamente al Secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, ya que "recibimos sorprendidos la noticia de que a un trabajador de dicho organismo en Villa Regina se le rescindió el contrato (luego de casi 4 años de trabajo) de manera unilateral y justificada en la pertenencia política a nuestro espacio político. Realmente es una barbaridad que, justamente en el órgano que debe velar por el cumplimiento del derecho laboral, no se respeten los derechos y garantías de los trabajadores".



Desde Nuevo Encuentro Río Negro "continuaremos denunciando públicamente estos retrocesos que se asemejan demasiado a lo que está pretendiendo el Macrismo a nivel nacional. No cederemos ni un milímetro en el reclamo por el fin de la precarización laboral, los despidos y el ajuste neoliberal que está implementando el gobernador macrista Weretilneck" finalizaron.