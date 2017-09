Weretilneck designó a Roxana Méndez como la nueva Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

Méndez, quien fue secretaria pedagógica de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT), para luego convertirse en Directora de ese organismo, cumplió funciones como docente de Educación Primaria en la Región Sur, fue referente de los equipos técnicos en zona rural y directora de residencia para adolescentes.



"Queremos conformar una Secretaría que concrete políticas concurrentes para cuidar a nuestros chicos", fueron las palabras de Méndez al ser consultada sobre el nuevo cargo.



"Pretendemos generar condiciones para un acompañamiento real y oportuno a las infancias y las adolescencias. El primer pedido del Gobernador fue hacer un trabajo articulado con el resto de los Ministerios para efectivizar el abordaje integral y, por otro lado, poder disminuir las condiciones que generan situaciones que no son apropiadas para la infancia", explicó.



Méndez afirmó que la innovación más importante es que "la Secretaría no funcionará sola en territorio, sino que habrá un Consejo con integrantes de cada Ministerio que deberán ayudar a articular acciones como un abordaje integral".



En la oportunidad, destacó: "Quiero poner en valor y jerarquizar las tareas de los técnicos. Este trabajo significa no renunciar a un saber que tiene que ver con lo realizado en territorio. Yo soy técnica y este saber nos permite mejorar las condiciones, facilitar el abordaje y cuidar a los chicos".



"Desde la Secretaría vamos a coordinar, planificar y trabajar en función de un estado de situación real, donde los técnicos tengan la posibilidad de decidir acerca de su territorio y, a la vez, ser asesorados y acompañados", manifestó.



Asimismo, afirmó: "Tenemos como premisa el cuidado de las infancias y adolescencias desde el momento del nacimiento".



Paralelamente al nombramiento de Méndez, se elevó el proyecto de ley con acuerdo de ministros que jerarquizará el área, creando la Secretaría de Estado de Niñez y Adolescencia, con rango de ministerio.