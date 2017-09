Intendentes y legisladores de Río Negro trasladaron sus demandas y preocupación por las tarifas gas al Ministro Aranguren

El planteo que los dirigentes rionegrinos le hicieron a Aranguren fue por la particular situación que sufren las únicas cuatro localidades de la provincia que no tienen aún el tendido de gas natural, y se abastecen de gas propano suministrado por la Cooperativa Coopetel de la ciudad de El Bolsón.



La reunión se concretó a instancias del diputado nacional del P J- FPV Martín Doñate, quien gestionó la reunión por pedido del intendente de Sierra Colorada, Fabián Piquinao. El diputado nacional beltranense recibió a los participantes en el Congreso de la Nación, allí dialogaron sobre la problemática a plantear, y luego acompañó a los dirigentes de la línea sur en el reclamo y la visita al ministro.



Del encuentro participaron, además de Doñate y Pilquinao, la intendenta de Los Menucos Mabel Yahuar, los legisladores provinciales representantes del circuito sur de la provincia de Río Negro Alejandro Marinao y Soraya Yahuar; el concejal de Ramos Mexia Ramiro Huinca; y en representación de la Cooperativa Coopetel, el señor Mario Alvarez.



Los representantes de los municipios de la línea sur pudieron llegar con sus reclamos y sus propuestas a la máxima autoridad de energía de la nación quien recibió la demanda y un exhaustivo detalle de la angustiosa situación que viven los vecinos de esas localidades luego del aumento extraordinario de tarifas.



Según informaron los presentes en la reunión, Aranguren se comprometió a brindar todos los instrumentos que ofrece Enargas en materia de beneficios, y que aún no llegaron aún a la región, además de coordinar esos beneficios a través de los intendentes.



El ministro escucho en persona las angustiantes historias que soportan los habitantes de Rio Negro expresadas por los intendentes y legisladores de la provincia, quienes aseguraron que de no haber un cambio en el cuadro tarifario lo que le espera a esa región es mas desocupación y recesión.



Al término de la reunión el intendente de Sierra Colorada Fabián Pilquinao junto al concejal de Ramos Mexía, Ramiro Huinca, expresaron que: "le planteamos al Ministro la necesidad urgente de encontrar mecanismos que permitan resolver estos desajustes. Se hace realmente insostenible que en una zona donde es imprescindible este servicio; allí la mayoría de los jubilados y trabajadores perciben un salario mínimo y están pagando facturas de gas de dos mil quinientos pesos"



Por su parte, la intendente de Los Menucos, Mabel Yahuar, aseguró que: "Aranguren conoció en primera persona la realidad que viven nuestros vecinos. Vinimos hasta Buenos Aires para tratar de encontrar una solución a esta acuciante situación y nos vamos con el compromiso del Ministro de ayudar a resolver este problema y esperemos tener respuesta favorable en el breve plazo".



El planteo de los representantes rionegrinos estuvo orientado a hacerle saber y entender a la máxima autoridad energética del país que en esas localidad el servicio de gas no es un lujo sino un derecho humano. "En nuestra región se viven las temperaturas más bajas del país en invierno, y es una zona que percibe el nivel más bajo de ingreso por familia en toda la provincia", concluyeron.