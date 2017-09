La película chilena Mala Junta se quedó con el premio binacional del FAB2017

El primer lugar en largos nacionales, lo compartieron "La vendedora de fósforos", de Alejo Moguillansky y "Partido a las 3", de Clarisa Navas.



El acto de premiación del V Festival Audiovisual Bariloche se realizó el pasado sábado en una sala a pleno en el teatro La Baita.



La apertura estuvo a cargo de la Filarmónica de Río Negro, bajo la dirección de Martín Fraile. Cada una de las interpretaciones estuvo acompañada por un compilado de fragmentos de las producciones que participaron en la competencia.



Estuvieron presentes el secretario de Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos; el cónsul de Chile en Bariloche, Diego Velasco Von Pilgrimm; el concejal Gerardo Ávila, además de realizadores, estudiantes, amantes del séptimo arte y público en general.



Durante el acto, le fue entregado una distinción a los cineastas Narcisa Hirsch, reconocida por su trayectoria en el cine experimental, y pionera en este género en los años 60 y 70, y a Ignacio Masllorens que fue invitado a brindar una retrospectiva de su obra.



Además, se compartió un corto que registró el trabajo del taller de sombras a cargo de Tito Rodríguez que se dio en la Biblioteca Aimé Painé, y luego el video logrado en el marco de EKESH de video comunitario que registró parte del proyecto del Colectivo Al Margen, realizado por los propios jóvenes, guiados de la mano del Rafa Ontivero, y que titularon La cueva del tigre nace desde el pie.











En el marco del FAB se llevó adelante el 1° Encuentro de Mujeres de Medios Audiovisuales de la Patagonia, organizado por el MuMA (Mujeres de Medios Audiovisuales) de Bariloche.



Luego del conteo en las más de 100 proyecciones que se realizaron en el festival el resultado fue el siguiente: con cinco puntos, "Las Decisiones Formales", de Melissa Aller y Jordan; y "Una historia de amor y libertad", de Rosario Palma y Julia Zárate. Con cuatro puntos, "Los Modernos", de Mauro Sarcer; "Nosotras Ellas", de Julia Pesce; "Gilda, no me arrepiento de este amor", de Lorena Muñoz; y "El Peso de la Ley", de Fernán Mirás.



También se entregó el premio de Cine.Ar del INCAA al corto "Tántalo", de Facundo Ayerbe y Christian Krieghoff, como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. Esta distinción tiene como objetivo la promoción de este tipo de formato, con la difusión a través de los distintos medios de este organismo nacional.



En cuanto a los premios de las categorías competitivas, los ganadores se llevaron el Nahuelito, estatuilla realizada por la artista Ana Paula De Gaetano. Como en todas sus ediciones, el FAB confía sus premios a artistas y diseñadores de Bariloche y en esta ocasión, hubo un homenaje al "monstruo del lago".



La noche culminó con el agradecimiento del secretario de Cultura de la provincia, Ariel Ávalos "por la pasión de todo el equipo organizador".







Competencia Nacional de Largos







1° Premio compartido por:



La vendedora de fósforos de Alejo Moguillansky



Partido a las 3 de Clarisa Navas



Mejor Actor / Actriz protagónico: Elisa Carricajo por "Cetáceos"



Mejor Fotografía: El pampero de Matías Lucchesi



Mejor Montaje: Chaco de Gebauer/ Ragone/ de la Orden



Mejor Sonido: Chaco de Gebauer/ Ragone/ de la Orden



Mención especial Mejor Guión: El peso de la ley de Fernán Miras



Mención especial Ópera Prima: Cetáceos de Florencia Persia



Mención especial: El mago de los vagos de Pedro Otero



Mención especial: Alta cumbia de Cristian Jure







Competencia Binacional de Largos







1° premio Mala Junta de Claudia Huaiquimilla



Mejor Actor / Actriz protagónico: Andrew Bargsted por "Mala junta"



Mejor Fotografía: Zanjas de Francisco Paparella



Mejor Montaje: Dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca de Glass/ Harbaruk



Mejor Sonido: Los muertos dos de Manque La Banca Mejor







Competencia Nacional de Cortos







1° premio Mauro & Olivia de Eduardo Elli



Mejor Actor / Actriz protagónico: Pablo Fusco por "Héroes de ciudad"



Mejor Fotografía: Al silencio de Mariano Cócolo



Mejor Montaje: Costes de circulación de Melisa Aller



Mejor Sonido: Héroes de ciudad de Federico Rodríguez



Mención especial: Tántalo de Facundo Ayerbe y Christian Krieghoff







Competencia Binacional de Cortos







1° premio La Promesa de Candela Yanni



Actor / Actriz protagónico: Matías Marmorato por "La Galería"



Mejor Fotografía: Viaje de vida de Bruno Ruíz



Mejor Montaje: Evocación y materia de Julieta Anaut



Mejor Sonido: 20 db máxima de Fabián Soto







Cine Nacional Científico



1° premio Identidad Patagónica de Lucio Pugni







Competencia Patagónica de Proyecto en Construcción (PEC)







1° premio MANQUEWENÜY de María Manzanares



Mención especial: El zorrito Monge de Raúl Figueroa







Competencia Patagónica Series



Palabras Cruzadas de Rodrigo Tenuta y Ángel Zamora







Competencia Patagónica de Video Arte Instalación



1° premio Los Siete Perdones Capitales de Manque La Banca



Mención especial de Jurado Cabezudos de Mercedes Schamber, Horacio Occhi y Paola Sferco







Competencia Patagónica de Cortometrajes para menores de 21 años



1° premio Soltar de Yésica Lezica



Mención especial del jurado Planeta Rojo de Juanfra Bonelli Diaz e Ignacio Ibarra







Competencia patagónica Videoclips



1° premio Una a una cariñito de Jean Studler. Músico Lucas Dávalos



Mención especial de jurado Universo de Manque La Banca. Grupo musical Nunca fui a un parque de diversiones



Mención del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) Lluvia al fin de Rocío Diez, grupo musical Plug del Sur.







Competencia patagónica Video Danza

1° Premio Alétheia de Celeste Nahir Jalil



Mención especial del jurado Gone de Nicolás Bascal