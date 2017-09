"Queda claro que la alternativa es volver al pasado o profundizar el cambio"

El diputado nacional Sergio Wisky consideró que la decisión de Juntos Somos Río Negro de no participar en las elecciones generales, deja "muy en claro el escenario en nuestra provincia, donde las opciones son volver al pasado o profundizar el cambio".



"La decisión de una de las listas de bajarse no cambia en nada el trabajo que venimos haciendo para llevar el cambio a todos los rionegrinos. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, yendo casa por casa hablando con los vecinos, construyendo una opción viable y sincera para que estemos mejor", señaló.



En este sentido, planteó que "la construcción de este espacio que cree en el diálogo, en escuchar a la gente y en el respeto por las ideas diferentes es muy amplia, y por eso vamos a convocar a mucha gente que en las PASO se inclinó por otras opciones", poniendo como ejemplo a "muchas personas que se sienten peronistas pero que también quieren mirar al futuro y no se sienten representadas por el kirchnerismo".



"Cuando hablamos de cambiar nos referimos a cambiar la forma de hacer las cosas. Las obras y proyectos son para que cada rionegrino viva mejor y por eso, como hacemos con todas las provincias, desde el Gobierno Nacional vamos a seguir trabajando por el bienestar de los rionegrinos sosteniendo una relación institucional con el Gobierno de la provincia", concluyó.